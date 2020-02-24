捷克足球劲旅为中国抗击疫情加油

捷克足球劲旅为中国防控疫情加油

人民网布拉格2月22日电（记者于洋）捷克足球甲级联赛劲旅斯拉维亚队22日在主场中赫球场迎战奥帕瓦队，本场比赛特别向正在武汉抗击新冠肺炎疫情的中国医务工作者表达慰问和支持。中国驻捷克大使张建敏、捷克第一副总理兼内务部长哈马切克、捷中友协主席、斯拉维亚足球俱乐部董事长特弗尔吉克等嘉宾出席了活动。

开赛前，赛场四周的广告屏打出“武汉加油”的口号，主场队员身着印有“武汉加油”字样的特别球衣入场，并拉出横幅向中国人民表达慰问和支持，全场球迷热烈回应。赛后，斯拉维亚俱乐部还将举行线上“武汉加油”主题球衣拍卖，为奋战在战“疫”一线的医务工作者募集医疗物资。

张建敏大使表示，这场足球赛令中国人民感受到来自捷克人民的深厚情谊，为中国民众战胜疫情增添了信心。依靠空前有力的防疫举措，我们有信心、有能力、有把握战胜疫情。哈马切克副总理和特弗尔吉克董事长表示，我们高度关注中国疫情防控形势，并在国际层面就疫情防控保持着密切合作。相信中国一定能够早日战胜疫情，恢复正常生产生活，中国经济将继续绽放活力。

斯拉维亚足球俱乐部是捷克足球甲级联赛中排名第一的劲旅，2018年同北京中赫国安足球俱乐部正式结为兄弟俱乐部。

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