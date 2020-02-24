新西兰市长向地震遇难者家属道歉

新西兰南岛最大城市克赖斯特彻奇市市长利安娜·达尔齐尔23日向9年前当地一场地震中的185名遇难者家属正式道歉。

克赖斯特彻奇2011年2月22日发生里氏6.3级地震，185名遇难者当中，115人身处完全坍塌的6层建筑物——坎特伯雷电视大楼，包括来自中国、日本、菲律宾等国的留学生。

达尔齐尔当天在市中心的艺术与文化中心与遇难者家属代表会面，全程闭门进行。这名女市长拒绝向媒体透露会面细节，称那是私人会面。达尔齐尔2013年出任市长，25日访问日本东京期间将向日本其他地震遇难者家属再次致歉。

不过，遇难者家属震后建立的团体“坎特伯雷电视大楼家属群”发言人告诉媒体记者，道歉中包括市议会承认大楼设计缺陷的内容。“这就承认了曾经有过错，如今能够载入这座城市的历史。”

当年震后调查发现，那座大楼1986年修建时就不符合当时的建筑标准，却获得市议会颁发的建筑许可。当地2010年一场地震后，市议会派人检查大楼的安全性，检查人员却不是专业人士，致使那座危楼继续使用。那栋楼成为语言学校和职业学院的教学场所，在2011年地震中完全坍塌，酿成严重伤亡。

一些日本遇难者的家属一直推动就大楼坍塌中的人为疏漏发起刑事指控，然而新西兰警方2017年决定放弃刑事起诉，理由是证据不足。一些日本遇难者家属22日参加地震9周年纪念活动后，致信新西兰检察总长，质疑警方决定。（田野）【新华社微特稿】

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