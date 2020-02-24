“减暴”首日　阿富汗人喜忧参半

对阿富汗人而言，22日不同寻常。从这一天开始，驻阿美军、阿富汗安全部队、塔利班开始减少暴力活动。

不少阿富汗人22日或走上街头庆祝，或借助社交媒体表达对和平降临的期盼；另一些人则担忧减暴协议遭恶意破坏，进而导致美国和塔利班无法签署和平协议。

【载歌载舞】

在东部帕克蒂亚省，数百名阿富汗人聚集在首府加德兹，呼吁尽早结束阿富汗内战。在南部省份坎大哈，数十人走上街头，跳起普什图族传统舞蹈。

东部楠格哈尔省首府贾拉拉巴德市组织一场骑自行车活动。来自省内和首都喀布尔以及其他北部省份的自行车手庆祝“减暴周”开始。

阿富汗政府和塔利班方面21日确认，涉及驻阿美军、阿富汗安全部队、塔利班在阿富汗境内减少暴力活动的协议22日起生效，为期一周。

喀布尔出租车司机萨米乌拉告诉路透社记者：“我昨晚听到消息就开始莫名兴奋，期盼22日到来。”

阿富汗政府和塔利班一度于2018年开斋节期间停火，是2001年阿富汗战争开始以来塔利班首次开斋节停火。阿富汗一些新闻网站的照片和视频显示，塔利班人员当时与安全部队士兵拥抱、互致节日问候。只是，停火没能延续。

【寄予希望】

不少阿富汗人期望“减暴周”能为美国和塔利班签署和平协议、阿富汗实现内部谈判乃至永久停火作铺垫。

喀布尔出租车司机哈比卜·乌拉说：“这是第一次我早晨出门不用担心被炸弹或自杀式爆炸袭击者炸死。我希望这种情况能持久。”

在喀布尔市场开店40多年的老板穆罕默德·法尔丁说：“我多次见证政权更替，但从未如此乐观。”

不少网友借助社交媒体表达对和平的期盼。诗人拉明·马兹哈尔告诉法新社记者：“过去15年来，人们无法借助公路安全旅行。”

他在社交媒体留言：“如果减暴持续，我想去（东北部省份）努里斯坦，去那里奔跑、大笑、唱歌、跳舞、吹口哨、喝酸奶。”

【谨慎乐观】

减暴协议没有扫除所有阿富汗人的担忧。路透社记者采访时发现，北部巴尔赫省和昆都士省居民更愿意持观望态度。

巴尔赫省一名地方官员告诉法新社记者，塔利班武装人员22日凌晨袭击一处地方政府办公地，那里距离首府马扎里沙里夫不远。

23岁大学生布什拉·瓦雷德说：“我感觉不是很有希望，我们以往经历过停火，但最终结果是塔利班武装人员又回到城市里或他们想去的任何地方。但如果这是达成稳定和平的唯一道路，我们将不得不改变想法，因为（我们）不想失去更多无辜生命。”

商店老板埃玛穆丹说，一周的减暴时间“一眨眼就会过去”，“他们需要找到解决这个国家问题的长久之计”。

塔利班控制接近一半阿富汗国土，频频发动袭击，主要针对阿富汗安全部队和政府官员。

美国和塔利班的谈判并非一帆风顺。双方代表2018年9月起在卡塔尔首都多哈谈判多轮，一年后接近达成和平协议，但谈判因暴力从去年9月中断数月，后来又于去年12月重启。

【或遇使绊】

美国国务卿迈克·蓬佩奥确认，如果减暴协议得到切实落实，美国准备2月29日与塔利班签署和平协议。

塔利班21日晚发布声明说，他们的军事委员会指示指挥官不要对外国部队和阿富汗安全部队发动袭击。只是，塔利班内部派别能否按指令行事令人担忧。

坎大哈省一名塔利班武装人员告诉法新社记者，他们接到减少暴力的指令；但另外一名武装人员说，指令仅要求他们不要袭击主要城市和公路。

一些美国政府官员说，一些与塔利班有牵连的武装人员可能不看好谈判，因而可能发动袭击、故意阻止美国和塔利班签署和平协议。

在美国智库国际战略研究中心阿富汗问题专家塞思·琼斯看来，对众多塔利班指挥官、塔利班分支和其他地方武装而言，想要破坏减暴进程“机会多的是”。

不愿公开姓名的美军官员告诉法新社记者，减暴期间，美军将操控侦察机执行任务，以掌握地面局势，以便一旦出现袭击尽快确认发起方。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：于洋、徐祥丽)