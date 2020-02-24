中国游客在俄躲避检查？我驻俄罗斯使馆回应

【环球时报驻俄罗斯特派记者 殷新宇】一则“20多名中国游客在莫斯科不顾隔离规定离开酒店并躲避俄方医护人员”的消息日前被《消息报》、“纽带”新闻网等俄罗斯媒体报道，引发关注。23日，中国驻俄罗斯大使馆向《环球时报》记者介绍了有关事件的具体情况。

据了解，莫斯科市近日加强了针对新冠肺炎疫情的防控措施。在地铁站等人流密集的区域，当地执法人员会查验乘客护照信息，核实入境日期。此外，医护人员也会测量乘客体温。对于从中国入境未满14天的人员，警方会督促进行自我隔离。

莫斯科旅游委告诉中国驻俄罗斯大使馆工作人员，来自中国香港的23名游客20日在莫斯科“新村庄”地铁站附近，看到上前检查的俄方警察和医护人员后，跑向一辆旅游大巴车并离开现场。随后，在警方的命令下，大巴车停在路边。经检查，这些游客体温正常，并了解到他们于19日从莫斯科入境俄罗斯。按照俄方要求，旅行团现已中断行程回到酒店，将在团员各自房间内进行14天的隔离观察。

《环球时报》记者了解到，受新冠肺炎疫情影响，目前正在俄罗斯接受医学观察的中国公民超过1.1万人。本月20日前，近万名中国留学生返回俄罗斯，其中个别学生出现发热症状，经检测这些学生并未感染新冠病毒。

尽管俄罗斯目前暂无新增的确诊新冠肺炎病例，但大量的排查和检测工作已让当地相关部门感受到巨大压力。加之当前正值俄罗斯的流感高发期，更让当地医疗机构不堪重负。

据悉，出于防控疫情需要，莫斯科市政府日前采取了系列措施。从中国抵达的人员(含俄公民、第三国公民)在莫斯科入境时需测量体温并填写健康和居留信息表;从中国抵达的人员(含俄公民、第三国公民)入境后需在居住地自我隔离14天;莫斯科防疫部门对中国公民较为集中的学校、宾馆、市场等地上门进行体温检测。

中国驻俄罗斯大使馆相关负责人表示，使馆已第一时间与俄外交部、莫斯科市政府等部门进行沟通，要求俄方不采取过度措施，在相关法律法规和中俄双边法律文件框架内行事，保障中国公民合法权益。

我驻俄使馆同时呼吁在俄同胞配合俄方正常检查检疫措施，入境后切实做好自我隔离。隔离期结束或不在隔离期的人员如需外出，请随身携带护照等身份证件。

(责编：于洋、徐祥丽)