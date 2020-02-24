中国服务机器人发展增速高于全球增速 关键技术有差距

人民网讯 2月21日，由哈工大机器人（山东）智能装备研究院和中智科学技术评价研究中心主编，社会科学文献出版社出版的首部机器人产业蓝皮书《中国机器人产业发展报告（2019）》线上首发。蓝皮书指出：国产工业机器人结构持续调整，逐渐走向成熟；全球服务机器人市场规模保持快速增长，中国服务机器人发展增速高于全球增速；机器人关键技术与国外存有差距，核心零部件仍依赖进口，应鼓励技术积累，政策向技术创新倾斜。

蓝皮书认为，系统集成处于机器人产业链下游，2018年市场规模约607亿元。机器人产业竞争加剧，进一步压低产品价格及利润空间，工业机器人上市企业毛利率呈下降趋势。报告预测，未来随着核心零部件及单机本体的国产率不断提升，企业毛利率有望回升。

2018年中国机器人产业投融资事件中，被投企业多数为服务机器人企业，占比达83.5%；物流、教育娱乐、医疗、商业服务等机器人领域将持续吸引资本进入。

机器人产业人才形成多种来源渠道，但人才供应量仍无法满足产业需求。掌握机器人应用技术的一线工人，其收入和薪资涨幅高于未掌握机器人应用技术工人。

中国科学院院士韩杰才认为，机器人产业作为衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志，已经被许多国家上升为国家战略。机器人产业蓝皮书系统阐述了中国机器人产业的全貌，可为产业发展及科学决策提供参考价值。

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