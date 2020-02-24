新华社洛杉矶2月23日电 专访：如何用“中国故事”打动美国观众——访中美合拍片《雪人奇缘》导演吉尔·卡尔顿

新华社记者高山 朱莉娅·皮尔庞特

“我尽力通过这部电影把当代中国和中国人民的生活原汁原味地呈现给美国及世界其他地方的观众。”中美合拍动画片《雪人奇缘》导演兼编剧吉尔·卡尔顿日前在接受新华社记者专访时，这样强调这部影片成功的秘诀。

去年9月登陆北美院线的《雪人奇缘》北美票房总额高达6000万美元，全球票房总额约1.9亿美元，是2019年票房最成功的中美合拍片以及唯一一部登顶北美周末票房榜的中国主题影片。

《雪人奇缘》由总部位于上海的华人文化集团公司旗下东方梦工厂携手总部位于洛杉矶的美国梦工厂动画公司共同打造，讲述中国女孩小艺在自家楼顶意外发现小雪人“大毛”，并和小伙伴一起历经艰辛护送小雪人重返位于喜马拉雅山的家园的故事。

卡尔顿说，虽然中国与外部世界联系越来越紧密，但总体而言，美国观众对中国的大部分地方依然知之甚少。《雪人奇缘》通过主人公们从上海到喜马拉雅雪山的奇妙冒险之旅，把千岛湖、黄山、乐山大佛等中国风景名胜以动画形式展现给世界。“我对中国了解得越多，就越爱上这块大地上壮丽的山河以及诸多的名胜。”

卡尔顿介绍说，当她被东方梦工厂和美国梦工厂动画公司选中为《雪人奇缘》编剧并执导时，整部片子依然处于初始的关于雪人的主题策划阶段，这给她提供了巨大创作空间。“准确传神地讲好一个有关当代中国的故事，对我这个西方电影人是个巨大的挑战。”

卡尔顿强调，中美双方团队从始至终密切合作是电影成功的基础。“东方梦工厂与美国梦工厂动画公司在策划、编剧、人物塑造等各个环节都共同决策，有的工作以美方为主，有的工作以中方为主。我作为导演主要在美国这边开展工作，但也多次飞到中国与中方团队面对面沟通。”

她感谢中方合作伙伴给予的各方面帮助。卡尔顿说：“没有东方梦工厂的帮助，我们绝不可能让这部电影如此原汁原味地展现中国的风貌和文化。他们帮助设计了片中中国城市的每一个细节，小到店铺的招牌和小贩推车的样式，并帮助我们确保角色的言行举止都是纯正中国范儿。”

卡尔顿告诉记者，她在塑造主人公小艺的形象时希望小艺能体现当代中国女孩的朝气与进取。“我不希望她给人一种公主的感觉，她就是一个实实在在的中国城市女孩，独立、自信、勇于探索。”

卡尔顿说，中国如今有很多在动画电影制作方面有天赋、有热情的电影人。她表示，中国动画电影正处于一个快速发展阶段，“如果中国在不久的将来成为全球动画电影产业一股强大的力量，我丝毫不会惊讶”。

在卡尔顿看来，中国悠久的历史与文化为动画电影发展提供了“沃土”。中国动画要想真正具有国际影响力，需要精心挖掘具有跨文化共性的主题，以激发其他文化圈观众的共鸣，“这才是电影的魔力所在”。

(责编：于洋、徐祥丽)