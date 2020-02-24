中日守望相助携手战“疫”

人民网东京2月23日电（记者刘军国）“今后中日双方将继续加强病毒检测交流合作，分享疫情防控经验和做法，携手共克时艰，并在传染病防治和公共卫生体系建设等领域开展进一步的互学互鉴和互利合作，共同维护两国人民的生命安全和身体健康，致力于地区和世界公共卫生安全。”中国驻日本大使孔铉佑日前在接受我驻日媒体联合书面采访时表示。

孔铉佑说，疫情发生后，驻日本使馆第一时间启动应急机制，迅速进入临战战“疫”状态。中国驻日本大使馆1月23日发布首条涉疫情领事通告，提醒在日侨民及旅日游客时刻关注疫情发展，切实采取防护措施。为确保侨民信息通畅，率先在馆网及微信公众号开辟疫情信息专栏，介绍在日就医就诊须知、日本入境政策变化、疫情最新动态、个人防控指南等。为使在日发病侨民得到及时有效救治，积极协调日卫生健康部门，提供准确权威的就诊指导。

孔铉佑说，日本是中国以外确诊病例最多的国家，同日方共同应对这一公共卫生安全挑战，既是我国发挥负责任大国担当，维护地区和世界公共卫生安全的重要一环，也是我们推动构建周边命运共同体的题中应有之义。

孔铉佑介绍道，我驻日使馆从疫情发生起便同日方围绕共同抗击疫情展开了密切沟通协调。一方面积极牵线搭桥，推动两国加强信息、政策沟通和技术交流，就病毒发病机制、病原检测、特效药和疫苗研发等开展合作。同时积极推动双方卫生主管部门及传染病防治机构建立专门沟通合作渠道。日本部分大学、研究机构及企业主动向中方推荐有关战“疫”科研应用技术，目前双方已就KL-6快速病毒检测技术、无钠电解水高效杀毒技术、抗体类似物靶向治疗药物、紫外线安全高效杀菌技术等重点技术项目开展对接与合作。内阁府官员还表示愿与中方在智慧城市、超级都市合作框架下推进病毒防控及远程诊疗体系合作。

孔铉佑说，日本政府对中国战“疫”举措给予充分理解并提供了真诚支持和援助。日本外相茂木敏充是首个向中方致电慰问的外国外长。他对中方坚决遏制疫情蔓延表达敬意，表示愿与中方共同应对疫情威胁，提供全方位支持帮助。自民党干事长二阶俊博、公明党干事长齐藤铁夫专程赴我馆表达慰问，强调愿举全国之力向中方提供一切帮助，只要日中两国团结合作，就没有办不成的事。内阁官房长官菅义伟在记者会上多次表示日方愿不遗余力支持帮助中方。公明党党首山口那津男还向习近平主席致慰问信。前首相福田康夫、鸠山由纪夫、村山富市、各政党领袖、各界人士及普通民众通过发表谈话、录制视频、发送邮件等方式对中国抗击疫情的措施表示肯定，并为中国加油，为武汉打气。

据孔铉佑介绍，据不完全统计，截至2月18日，日本中央和地方政府累计捐赠口罩285.6万余个、防护服38.56万余套、手套15.65万余副、护目镜8.27万余个。日本民间累计捐赠口罩321.2万余个、大型CT及X光机检测设备3台、手套37.9万余副、防护服9.9万余套、累计捐款约合4396万人民币。

孔铉佑说，鉴于日本国内疫情扩散出现的新变化，我馆积极协调向日方提供力所能及的支持和帮助。考虑到日方在检测试剂方面面临不足，我馆主动联系国内有关厂家及慈善组织向日方紧急提供了一批病毒检测试剂。这一消息在我驻日使馆社交媒体上一经发出后，短时间内浏览量超过60万，点赞近1万。日本网友纷纷留言表示，感谢中方此刻的无私帮助，日中作为近邻，应携手共渡难关。

孔铉佑指出，两国民意的积极互动，体现出两国人民长期以来守望相助的邻里之道，给予了中国人民战胜疫情的强大信心和动力，成为增进双方民众友好感情的全新纽带和推动中日关系进一步改善发展的磅礴力量。（完）

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