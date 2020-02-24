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看大使现场秀“绝活”(采访手记)

孟庆川

2020年02月24日05:30  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　卢旺达特色工艺品阿嘎赛克。
　　海外网 孟庆川摄

　　提到卢旺达，很多人首先想到的是电影《卢旺达饭店》。经过多年发展，如今卢旺达的面貌已焕然一新，秀丽风景和丰饶物产吸引着世界的目光。当“我在中国当大使”栏目组走进卢旺达驻华大使馆，活灵活现的山地大猩猩雕塑、色彩鲜明的绘画、各式草编工艺品阿嘎赛克（Agaseke）一下子拉近了我们和卢旺达这片充满生机的土地的距离。

　　广袤的非洲有50多个国家和地区，每一个都有自身独特的风俗和文化。作为非洲具有重要影响力的国家，卢旺达除了有悠久的“乌姆干达”（自助与合作）文化，别具特色的传统草编工艺品阿嘎赛克同样让人印象深刻，这也成为卢旺达驻华大使馆最亮眼的装饰元素。圆柱状的古朴雅致、大盘状的端庄沉稳、带有锥形盖子的灵动活泼……走进大使馆，从会客厅到大使办公室，大大小小的阿嘎赛克身影随处可见。

　　看我们表现出对阿嘎赛克的浓厚兴趣，詹姆斯·基莫尼奥大使立刻拿起这些精致的手工艺品向我们展示介绍。他告诉我们，草编篮子阿嘎赛克既是手工艺品，也是日常用品，卢旺达人常用它存储粮食和日用杂物等。说到兴起，大使就将阿嘎赛克放到头顶，十分平稳地来回走动，现场秀了一把非洲人头顶重物的“绝活”。

　　大使还变身“推销员”，滔滔不绝地介绍卢旺达文化和特色，向我们展示这个“千丘之国”的独特魅力：从卢旺达“国宝”山地大猩猩，到美味的咖啡，再到四季如春的宜人风光……

　　采访过程中，我们将卢旺达驻华大使馆的“宝贝”一一收录，抓拍的大使讲解画面也成为我们呈现卢旺达文化的鲜活素材。时长20秒的《卢旺达驻华大使当众秀“绝活”》Vlog一经发布，便吸引大批网友“围观”并留言：“卢旺达原来这么多宝贝啊”“卢旺达，未来的非洲之星”……

(责编：杨光宇、曹昆)
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