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卢中关系正处于历史最高水平（大使说）

詹姆斯·基莫尼奥

2020年02月24日05:30  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　今年是卢旺达“2020年愿景”（卢旺达政府曾制定《关于卢旺达经济发展和消除贫困的2020愿景规划》）的收官之年。在“2020年愿景”的引领下，卢旺达实现了经济快速发展，国内生产总值从2000年的17.3亿美元跃升至2019年的102.1亿美元。世界银行发布的《2020营商环境报告》显示，卢旺达营商环境在全球190个经济体中排名第38位，是前50名中的唯一低收入国家。这份报告还指出，卢旺达的营商环境在东非排名第一，在整个非洲大陆位列第二。

　　在“2020年愿景”之后，卢旺达又规划了“2050年愿景”。“2050年愿景”的总体目标是，到2035年把卢旺达建设成为中等偏上收入国家，到2050年把卢旺达建设成为高收入国家。卢旺达的发展目标还包括：到2030年消除贫困、到2035年人均国内生产总值达到4036美元、到2050年人均国内生产总值达到12476美元。要完成这些目标，需要卢旺达经济在未来30年持续保持年均10%的稳定增速。

　　在追求国家发展目标的进程中，卢旺达十分珍视发展同中国的伙伴关系。近年来，在“一带一路”倡议和中非合作论坛框架下，中国为卢旺达带来了90余个价值近5亿美元的投资项目，创造了1万多个就业机会。

　　目前，有900多家中国企业在卢旺达开展制造、加工、房地产、矿业及旅游业等业务。在贸易领域，卢中双边贸易持续增加。卢旺达向中国出口的商品主要是矿产和农产品，卢旺达从中国进口的产品覆盖电子产品、机械、服装、建筑材料、加工食品等各个领域。

　　希望两国在所有领域加强合作，这是两国领导人的共同愿景。当前，卢中关系正处于历史最高水平。良好的两国关系，为中国企业赴卢投资兴业、拓展地区市场开辟了广阔空间；卢旺达出口商也有机会进入世界最大市场，出口到中国的商品正变得越来越多。此外，在卫生、能源、教育等诸多领域，两国合作前景可期。

　　（作者系卢旺达驻华大使）

(责编：杨光宇、曹昆)
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