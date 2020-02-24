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“中国是我在亚洲的第一站”（我在中国当大使）

——访卢旺达驻华大使詹姆斯·基莫尼奥

海外网 毛 莉 张六陆

2020年02月24日05:30  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　卢旺达驻华大使詹姆斯·基莫尼奥近照。
　　海外网 付勇超摄

　　作为一名资深外交官，卢旺达驻华大使詹姆斯·基莫尼奥曾担任卢旺达驻南非、美国和肯尼亚等国大使。2019年底赴华任职是他首次常驻亚洲国家。基莫尼奥日前接受人民日报海外网专访时表示：“中国是我在亚洲的第一站，我非常兴奋能来中国工作。”

　　对基莫尼奥来说，来中国当大使是一种特殊而珍贵的体验。令人惊叹的基础设施建设、热情友好的人民、日新月异的科技进步……他终于实地感知来华前常听到的“中国的巨大发展”，而对中国的了解越深，基莫尼奥对推动两国关系向前发展的愿望就越强烈。

　　

　　卢旺达阅兵喊出中文口号

　　“向右看！一、二！”在卢旺达解放25周年庆典阅兵式上，卢旺达官兵高喊中文口号、脚踢中式正步的一幕，让很多网友对非洲大陆上的这个国家产生浓厚兴趣。

　　对基莫尼奥的采访，就从这场特殊的阅兵开始。他说，卢旺达和很多国家的军队都有合作，中国的阅兵式非常有组织性，中国人民解放军是卢旺达军队的重要合作方。邀请中国教官帮助培训卢旺达官兵，在卢旺达阅兵式中出现中国元素，是两军友好交流合作的体现。

　　自1971年两国建交以来，卢旺达和中国的友好合作在多个领域结出硕果。基莫尼奥回忆说，他当年担任卢旺达一省省长时，曾有一支中国医疗队来到他的辖区，“他们帮助当地修建了一所医院，为我们提供了大量医疗援助，这是我对中国的第一印象。”

　　从那时起，中国作为卢旺达“好伙伴”的印象就深深刻在基莫尼奥心中。中国援建的阿马霍罗国家体育场，成为卢旺达民众休闲娱乐的重要场所；中国援建的穆桑泽职业技术学校，为卢旺达培养了许多技术人才；中资企业工程质量过硬、施工效率高，卢旺达的绝大多数公路由中国公司修建……基莫尼奥说：“中国从不干涉别国内政，中国只会根据你的需要来帮助你。”

　　卢旺达人也要“撸起袖子加油干”

　　在卢旺达，不仅随处可见中国路、中国工厂，还能感受到中国理念的影响。卢旺达有这样一家由中国人创办的服装厂：宽阔的厂房里，上千名当地员工在裁剪、缝纫、检验、包装等流水线上忙碌，墙上用中文、英文、卢旺达文写的“撸起袖子加油干”“唯有勤奋努力工作才能改变我们的生活”海报格外醒目。

　　谈起“撸起袖子加油干”，基莫尼奥感触颇多。他说，中国人民正是凭着“撸起袖子加油干”的劲头，成就了今天这样伟大的成就。如今卢旺达各个领域都需要发展，卢旺达人要像中国人一样“撸起袖子加油干”。

　　在追求国家发展振兴的道路上，中国是卢旺达的同行者。基莫尼奥到中国就任时间虽不长，但他对中国在民族复兴道路上所经历的苦难与辉煌有强烈共情。基莫尼奥表示，卢中两国在历史上都曾遭受深重灾难，因此两国人民都十分珍惜当前国家稳定、民族团结、经济发展的局面，都坚持探索符合本国国情的发展道路。

　　“我相信，一个国家的发展道路应该由这个国家的历史文化决定，由这个国家的人民决定，而不能来自他国强加。”基莫尼奥表示，“正是因为卢中两国有这样的相通之处，我们的合作才如此融洽。”

　　大使参加直播卖了1吨咖啡

　　在“卢中两国合作空前发展”之际到中国当大使，基莫尼奥把“进一步挖掘两国合作巨大潜力”当作使命和责任。

　　在基莫尼奥看来，共建“一带一路”是深化两国合作的重要方向。他认为，“一带一路”倡议真正连接了世界各国人民，改善了基础设施建设，促进了全球贸易发展，让所有参与方共赢。在共建“一带一路”倡议框架下，卢旺达确确实实发生了积极变化。

　　基莫尼奥表示，当前卢旺达正进行广泛而深刻的改革，消除了商业发展的很多障碍，在世界银行发布的《2020营商环境报告》中，卢旺达排名位居非洲国家前列。2018年中国国家主席习近平对卢旺达的国事访问，带动了更多中国企业对卢旺达的关注，越来越多中国企业到卢旺达寻找投资机会。基莫尼奥说：“到卢旺达投资，意味着进入了拥有1.4亿人口的东非市场。随着非洲大陆自贸区的成立，卢旺达市场将更加开放。”

　　基莫尼奥非常看好卢中两国在电子商务领域的合作。他高兴地说，卢旺达是第一个加入阿里巴巴世界电子贸易平台的非洲国家。中国消费者只要通过电商平台轻松下单，万里之遥的卢旺达咖啡就会飘洋过海，被送到中国消费者手中。不久前，基莫尼奥还亲自走进电商直播间，感受了“不到10分钟卖出1吨咖啡”的惊喜。

　　基莫尼奥希望通过电商平台使更多卢旺达产品进入中国市场。参加中国国际进口博览会的经历，让他看到了中国主动扩大进口的诚意和中国消费者的巨大购买力。“中国市场非常开放，卢旺达咖啡、茶、蜂蜜、手工艺品已经走进中国人的生活，希望未来能进一步增加对华出口。”基莫尼奥说。

(责编：杨光宇、曹昆)
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