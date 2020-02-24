德国极右翼抬头致安全威胁上升

德国西部城市哈瑙日前发生枪击事件，造成包括犯罪嫌疑人在内的11人死亡，另有多人受伤。德国检方表示，枪击案犯罪嫌疑人有种族主义背景。德国总统施泰因迈尔谴责枪击案为“恐怖主义暴行”。德国总理默克尔表示，种族主义与仇恨是社会的“毒药”。枪击案制造者试图从种族上割裂德国，德国将用最大决心尽全力应对这一威胁。

哈瑙市位于德国黑森州，距该州最大城市法兰克福约20公里，常住人口约10万。据报道，2月19日晚，该犯罪嫌疑人先后在哈瑙的两家水烟店进行枪击，多名受害者有移民背景。德国联邦总检察院称，目前已经发现了一份嫌疑人的“宣言”以及发布到网络上的一段视频，枪手表达了许多带有极右翼色彩的观点，包括仇视外国人的种族主义观念。

这是不到一年时间里，德国发生的第三起由极右翼分子制造的重大刑事案件。2019年6月，黑森州卡塞尔行政区政府主席疑遭极右翼分子枪击身亡；2019年10月，东部城市哈雷一犹太教堂外发生袭击。持极右翼观点的犯罪嫌疑人，试图冲入犹太教堂发动袭击并直播袭击过程，因未能进入教堂而在教堂外开枪，造成2死2伤。

近年来，德国极端右翼分子数量剧增。根据联邦宪法保卫局的数据，2019年德国共有超过3.2万名极端右翼分子，同比上升了近1/3。由极端右翼思想驱动的暴力犯罪比2012年增加了4倍。

德国媒体指出，近年来，德国社会治安状况恶化，恐怖主义威胁日益上升，政府的移民政策引发争议，煽动种族排外主义和民粹主义的右翼政党在政坛不断崛起。

德国舆论认为，互联网成为极右翼分子宣传激进思想、相互动员以及组织暴力袭击的平台。对此，德国政府最近通过了一项新法案，加强对互联网上的极端主义言论及社交媒体平台的管控，以期对极右翼行为及仇恨犯罪进行更有力、有效的打击。其中一项主要措施是，要求社交媒体平台采取更加果断措施，迅速删除违规内容。未来，相关互联网平台必须向德国联邦警察报告某些非法言论，以便联邦警察能够向检察官提交可采取行动的证据。德国司法部长克里斯蒂娜·兰布雷希特表示，威胁或散布仇恨言论的人将受到更严厉和更有效的起诉。

（本报柏林2月23日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月24日 16 版）

(责编：杨光宇、曹昆)