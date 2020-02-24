韩国强化新冠肺炎疫情防控措施

韩国总统文在寅2月23日宣布，韩国政府根据传染病专家的建议，将新冠肺炎疫情危机预警级别上调至最高的“严重”级别。文在寅表示，接下来几天是韩国应对新冠肺炎疫情的重要关头，中央和地方政府、防疫部门、医务团队以及全体国民要团结一致，全力防控疫情。韩国将进一步加大政府层面的应对力度，强化中央和地方的合作体系。

据韩国疾病管理本部通报，当地时间22日16时至23日16时，韩国新冠肺炎新增169例，累计确诊病例增至602例，累计死亡病例增至5例。新增的169例确诊病例中，有95例与大邱某教会有关，韩国累计确诊病例中与该教会有关的病例已达326例。由于大邱市和庆尚北道清道郡新冠肺炎感染人数众多，且新增感染人数呈现快速上升趋势，韩国政府已将这一区域定为“传染病特别管理地区”，集中加强防疫措施。

韩国的传染病预警分为“关注”“注意”“警戒”“严重”四个级别。在发布“严重”预警之后，政府可采取最高级别的应对措施，包括下令各级学校停课、禁止集体活动等。韩国政府23日决定，将全国幼儿园、中小学等各级学校2020学年的开学日期延期一周，从3月2日推迟至3月9日。此外，韩国还宣布设立中央灾难安全对策本部，作为政府应对疫情的最高级别机构，并由国务总理担任本部长。首尔市长朴元淳21日表示，为遏制疫情扩散，首尔市决定暂时禁止在光化门广场、首尔广场等市中心地区举行集会。首尔市还决定从21日起临时关闭老人福利设施和综合社会福利设施等3467处，直到社区感染危险性降低至零为止。

分析认为，新冠肺炎在韩国的传播已开始进入社区交叉感染的阶段，确诊患者未来预计将持续增长。《韩民族日报》发表社论称，韩国的疫情防控体系须从致力于阻断病毒输入的阶段，转到尽快查出社区感染患者，将损失降到最低限度的阶段。尤其是大邱和庆尚北道地区，这些地区与首都圈相比医疗基础设施相对薄弱，仅靠当地地方政府的力量远远不够，迫切需要邻近地方、中央政府乃至全社会的力量支持。在疫情急剧扩散的情况下，韩国需要以举国之力来加以应对。

（本报首尔2月23日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月24日 16 版）

(责编：杨光宇、曹昆)