帮助非洲，考验的是大义和格局（钟声）

如何实实在在帮助非洲，是国际社会共同关注的重要课题。国际社会成员各尽其心、各展其能，发挥国际合作积极作用，推动与非洲伙伴共同发展堪为应担的大义、应有的格局。近日，美国国务卿蓬佩奥在非洲访问期间释放的信息，能让人见到这样的大义和格局吗？国际舆论普遍给出否定的答案。

从公开报道中可以看到，蓬佩奥一边用“小心其他国家开的空头支票”进行说教，一边用“美国能够给非洲的比其他国家都好”、与美国的经济伙伴关系才是非洲走向“真正解放”的道路之类的言辞自夸。他前脚刚离开，南非媒体即发表题为《不要被美国的夸夸其谈迷惑》的评论，直言此次访问除了贬损他国和挺美言论外，似乎没有任何实质性成果；美国媒体援引埃塞俄比亚专家的话批评道，“真正解放”的说法显然夸大其词。

这是蓬佩奥就任国务卿近两年来首次访问非洲。尽管他自夸的调门很高，但现实很“骨感”。近期西非反恐形势恶化，美国却在酝酿大幅撤军；就在蓬佩奥出发去非洲前不久，美国又宣布对近1/4非洲人口实行签证限制。拿不出支持非洲发展的方案，却捧着对非洲用了多年且已被证明是过时的教条来“训诫”非洲，美方这一行为被国际舆论认为“释放了混乱的信号”。美国媒体的报道挑明，蓬佩奥此行没有宣布任何重大协议或新倡议。有非洲研究学者深入指出，与其他国家比来比去，对美国来说是一场注定失败的游戏，只会疏远那些不满被迫选边站的非洲领导人；美国高官想要被认真对待，不如把注意力转移到对非洲大陆真正有益的议程上来。

美非合作多年没见什么大的声势，这是有目共睹的事实。美方执意将此归因于其他国家的对非合作，实在太过荒唐。非洲国家一直表示，非洲对来自任何国家的合作都是开放的。美国对非合作的式微，根本不是外力造成的，而是美方对非洲的“忽视”造成的。2018年美国提出“新非洲战略”时，非洲学者即指出，“非洲真正重要的是应对饥饿、失业、人口激增以及气候变化等问题，该战略压根没有触及”。正如不少非洲观察人士所指出的，包括美国一些政客从未真正关心过非洲的发展，也未真正把非洲国家作为平等伙伴尊重过，非洲人民已经很难相信他们“美丽的谎言”了。

或许更令这位美国国务卿尴尬的，是他在非洲的所见所闻。美国媒体描述了这样的情境：他乘坐的飞机在中企承建的亚的斯亚贝巴博莱国际机场降落，乘坐的汽车在中企修建的公路上奔驰，与非盟领导人交谈的地点——当然是中企承建的非盟总部大楼了。“中国已经赢得了非洲人民的心，西方若不改变想法，或将永远扮演追赶者。”正如埃塞俄比亚学者莫哈里·玛鲁所指出，长期以来，美方一直将非洲视为大国博弈的战场，却从未真正为发展与非洲大陆的经济关系而持续作出努力。

“美国的确是世界第一大经济体，在国际市场上具有主导地位，然而这并没有赋予它对非洲国家领导人指指点点的权力。非洲国家有权选择同哪国交朋友。”非洲媒体的评论，道出了非洲人民的心声。以实实在在的行动帮助非洲，考验的是大义和格局。真朋友是同甘共苦换来的，不是自我粉饰出来的。对于谁是真朋友，非洲人民心中自有一杆秤。

《 人民日报 》（ 2020年02月24日 16 版）

(责编：杨光宇、曹昆)