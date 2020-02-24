美国再曝窃密丑闻（国际视点）

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近日，美国《华盛顿邮报》等媒体公布联合调查报告，披露美国和原联邦德国（西德）的情报部门从上世纪70年代起，秘密操控瑞士加密设备供应商，从全球120多个国家和地区窃取情报，其中不乏美国盟友。分析指出，此次事件再次印证了美国在全球范围开展无差别监听，通过技术“后门”窃取他国信息和财富的事实。而美国现在动辄以安全为名对他国科技企业进行封杀和打压，本质上是其霸权主义、冷战思维在作祟。

《华盛顿邮报》日前与德国电视二台、瑞士国家广播电视台联合公布了一份联合调查报告，披露了美国中央情报局和德国联邦情报局的机密文件。报告称，上世纪70年代，美德两国情报机构联手秘密收购并实际控制了生产通信加密设备的克里普托AG公司。两德统一后德方退出，美国继续这一行动。直到2018年美国中情局将该公司出售，美德情报机构数十年间通过该公司销往全球120多个国家和地区的设备，窃取了大量情报。

分析认为，美国一方面以网络安全为名打压他国高科技企业，另一方面却通过各种手段，对包括盟友在内的其他国家进行长期非法窃听，这无疑暴露了美国在网络安全等问题上的虚伪性和双重标准。

美国《华盛顿邮报》——

美国利用其他国家的信任“盗取他们的金钱和秘密”

美国窃密丑闻引发了瑞士和德国的不安。瑞士宣布将对克里普托AG公司与美德情报机构的关系展开调查。在德国，多名联邦议院议员要求政府调查这一事件。

据报道，全球120多个国家和地区使用了该公司的加密设备。这些国家分布广泛，从东亚的日本、韩国，到东南亚、南亚、中东的大部分国家，再到非洲、东欧、拉美地区，包括伊朗、阿根廷、印度、巴基斯坦等国都在其中。外媒称，“五眼联盟”国家，包括加拿大、英国、澳大利亚、新西兰等，都有机会从这个计划中获取机密信息。

美媒报道说，这个长达数十年的情报部署是冷战中最高机密之一。美国利用其他国家的信任“盗取他们的金钱和秘密”。美国中情局在报告中承认：“外国政府为这些设备向美国和西德付了大价钱，却让这两个国家得以阅读自己最机密的通信信息”。

报道说，正是通过在通信加密设备上“开后门”，让美国源源不断地获取全世界许多国家官员、军人、外交官等大量机密信息。比如，美国情报人员曾在1979年美国驻伊朗大使馆人质危机期间，监视伊朗领导人的言行；在1982年马岛战争中，向英国提供关于阿根廷军方的情报。

《华盛顿邮报》报道称，美国和德国官员对这些文件的真实性没有异议。美国中情局和德国联邦情报局对这一事件拒绝发表评论，而德国前高官贝恩德·施米德鲍尔向媒体证实了这一行动。

德国新闻电视台——

丑闻让美国情报机构在欧洲及全球的形象再一次受损

美国最新的窃密丑闻再次暴露了其对窃听的“执着和狂热”。《华盛顿邮报》报道说，“美国对其最亲密盟友进行间谍活动的热情，让德国人感到震惊”“美国人乐于监视所有盟国，目标包括北约成员国西班牙、希腊、土耳其、意大利等”。

对于窃取盟友机密信息，美方没有感到丝毫愧疚。揭秘文件显示，美国国家安全局前局长博比·雷·因曼说：“我会为此受到良心谴责吗？完全没有……这是世界各地非常珍贵的情报来源，对美国决策者非常重要。”

媒体的披露令国际舆论哗然。在瑞士和德国内部出现了要求政府调查和表达担忧的声音。瑞士国防部发言人卡罗琳娜·博伦表示，政府已任命法官进行调查。瑞士将于3月2日决定是否成立议会调查委员会。

瑞士《时报》评论说，这件事情早已是“公开的秘密”。《新苏黎世报》报道说，早在上世纪70年代，伊朗政府就曾对克里普托AG公司驻伊朗代表采取过行动，怀疑该公司设备“有不可告人的秘密”。瑞士警方还对此立案调查，但最后不了了之。

有媒体认为，瑞士的“中立性”和信誉在此次事件中可能受损。《新苏黎世报》说，如果直到两年前，克里普托AG公司实际上还是美国中情局监听网络的一部分，这会影响瑞士整个行业的声誉。瑞士绿党成员巴尔塔萨警告称，“瑞士的中立立场正受到考验”。

在德国，多名联邦议院议员要求政府调查这一事件。德国自由民主党议员斯特凡·托梅表示，“这种行为无法容忍”。他说，联邦政府不能保持沉默，应立即启动全面调查。左翼党议员安德烈·黑恩则称，这一情报窃取行动是“德国联邦情报局最大的历史丑闻”。

德国新闻电视台报道说，丑闻让美国情报机构在欧洲及全球的形象再一次受损。俄罗斯“政治专家”网站援引俄国家杜马议员米洛诺夫的话说，美国中情局自认为美国情报需求高于所有其他国家的利益，从来就不掩饰其无视人权的行为。

美国学者——

事件让人们质疑美国打压他国高科技企业的真实动机

素以“网络安全卫士”自居的美国实际上在搞网络霸权，近年来不断被媒体曝光的各种劣迹不胜枚举。从“维基解密”到“斯诺登事件”，美方在网络安全问题上的虚伪性和双重标准早已昭然若揭。

美国肯塔基大学帕特森外交与国际商务学院副教授罗伯特·法利表示，此次事件显示出美国对于其盟友和对手的通信进行监控到了怎样的程度，美国数十年间从世界各国窃取到的信息之多超乎想象。新的技术发展切断了美国的这一“透视能力”，因此人们不难理解，为何美国对于加密技术的发展“感到如此恐慌”。这一事件让人们质疑美国打压他国高科技企业的真实动机。

英国媒体人尼尔·克拉克认为，美国中情局利用克里普托AG公司进行间谍活动，让我们重新审视美国对华为等企业的制裁。针对华为和其他企业的领先技术，美国发出的安全担忧“很虚伪”。“一句老话说得好：当你用一根手指指着别人的时候，有三根手指指着自己，”克拉克说，美国官员占据所谓道德制高点指责他国企业，但“其自身的伪善已经超出边际”。

耐人寻味的是，依据美国防务承包商前雇员斯诺登的爆料，即便在克里普托AG公司事件中，与美国合作的德国，也是美国监听的目标，而且德国总理默克尔的手机也在监听之列。《华盛顿邮报》报道说，这项计划显示“美国在全球监控方面如何养成了贪得无厌的胃口”。

（本报华盛顿2月23日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月24日 16 版）

(责编：杨光宇、曹昆)