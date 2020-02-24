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比利时奏响“大爱无疆”

本报驻比利时记者  任  彦

2020年02月24日05:07  来源：人民网－人民日报
 

　　近日，一场主题为“爱人类·爱地球·爱武汉”的音乐会在比利时安特卫普伊丽莎白音乐厅举行。中国音乐家谭盾携其新作《声音宝塔——武汉十二锣》（简称《武汉十二锣》）登场首演，用铿锵有力的声音为中国抗击新冠肺炎疫情鼓劲加油。

　　当晚，能容纳1800人的音乐厅座无虚席。舞台上，两面直径超过1.5米的古铜色大锣分立前排两侧，另有10面大小不等的铜锣错落有致地摆放在音乐厅各处。指挥开始，一名乐手轻敲大锣，圆锤由慢而快落下，锣声由远而近传来。少顷，镗镗锣声响彻大厅，忽高忽低，扣人心弦。

　　《武汉十二锣》的旋律源自武汉博物馆珍藏的《楚颂》。“我想通过发掘武汉当地的音乐素材，以表达对武汉抗击疫情的支持，最终选择《楚颂》这个有代表性的音乐符号进行了创作。”谭盾介绍其创作背景时说：“中国抗击疫情的行动获得世界支持和称赞。我身在海外，心系国家。作为音乐人，希望通过作品来为中国加油。”

　　“武汉铜锣是中国音乐文化的重要象征。”谭盾认为，武汉铜锣工艺独到、定音精准、音域宽广，是全世界交响乐团的必备乐器。“如果没有武汉铜锣，贝多芬的《欢乐颂》和莫扎特的《安魂曲》等世界名曲都无法完美演奏出来。”

　　比利时交响乐指挥家巴特洛缪斯·范德韦尔德满怀感情地说：“轰响的锣声撞击耳膜的那一刻，我的心被震撼了，能够感受到武汉人民的遭遇和中国与疫情作斗争的不易。新冠肺炎疫情是人类共同的挑战，我们能感同身受，也应该共同应对。”

　　音乐会所用的12面武汉铜锣全部由比利时各大交响乐团友情提供。安特卫普交响乐团总经理乔斯特·梅格曼说：“这是武汉铜锣在比利时的一次大集结，汇聚了比利时音乐人心系武汉、祝福中国的深情厚谊。在这样一个特殊的时刻，我们不能置身事外，要和中国人民共同面对，并肩作战。”他介绍，专场音乐会门票很早就已售空，表明比利时民众对这次声援中国抗疫的音乐活动大力支持。

　　“之所以选择12面铜锣，是想向世界传递‘大爱无疆、和谐共生’的美好愿望。”谭盾表示，他将带着这支乐曲在世界各地巡演，通过武汉铜锣所传递的独特音乐来引发各国听众的共鸣，理解武汉，支持中国。

　　（本报布鲁塞尔电）


　　《 人民日报 》（ 2020年02月24日 03 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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