中国制度优势令人印象深刻（国际论坛）

在疫情面前，中国政府展现出强大高效的组织和动员能力，令我印象深刻，这正是中国制度的优势！我对中国战胜疫情充满信心，对中国未来经济发展充满信心

几天前，我通过人民日报中央厨房零时差工作室在抖音、快手平台发布了一段视频，为武汉加油，为中国加油。

新冠肺炎疫情让我想起17年前的非典。2003年4月，在中国抗击非典疫情的关键时刻，我作为法国总理坚持率团访华，就是要体现法国政府对中国政府抗击非典疫情的坚定支持，传递法国人民对中国人民的真挚友好感情。今年，面对新冠肺炎疫情，我希望尽快访问中国，再次传递自己对中国人民的友谊和支持。我相信，在中国政府的坚强领导下，勤劳勇敢的中国人民一定能够释放巨大能量，早日战胜疫情。

新冠肺炎疫情暴发以来，我一直心系中国，时刻关注着疫情动态。在疫情面前，中国政府展现出强大高效的组织和动员能力，令我印象深刻，这正是中国制度的优势！中国这次采取的措施比2003年非典疫情时更快速、更强劲、更有力。我在中国人民身上看到万众一心、经受考验的能力。正因为如此，我对中国战胜疫情充满信心，对中国未来经济发展充满信心。我相信，新冠肺炎疫情对中国经济的影响只是短期的。中国将如期实现2020年全面建成小康社会以及决战脱贫攻坚目标任务。

近日，法国政府向中国援助了医疗防护物资，我本人也参与了部分物资的运送。我希望这些医疗用品可以帮助奋战在一线的医务人员。法国外交部高度赞扬法国驻武汉总领事馆在新冠肺炎疫情期间坚持开放的做法，这是唯一一个依然开放的外国驻武汉领事馆，法国以此为荣。中国有句话“患难见真情”，法国也有句谚语“困厄之际的朋友才是真朋友”。在这个艰难的时刻，法国将与中国团结在一起，携手合作，本着科学、冷静的原则，一同应对疫情的挑战。自2003年以来，法中两国加强了在公共卫生领域的合作。我本人力促法国政府以及包括巴斯德研究所在内的多家机构给予中方很大支持，促成了中国科学院武汉国家生物安全实验室、上海巴斯德研究所等机构的建设。

在当前严峻的疫情形势下，法中进一步加强合作十分重要。这不仅有利于法中两国，也有利于世界。新冠肺炎疫情应成为法中双方加深合作的契机，双方的合作有助于构建人类命运共同体。中国正视疫情，保持着与国际社会的沟通与合作，坚持多边主义的卫生合作也是法中两国的共识之一。我完全赞同世界卫生组织对中国抗击疫情的高度评价，坚信中国政府有能力克服困难。

新冠肺炎疫情暴发后，少数国家对中国公民入境采取全面限制措施，欧洲某些国家的媒体公开在疫情报道中表露出种族歧视的看法，公共场合甚至出现个别歧视华人的行为。我呼吁上述国家、媒体及民众，对正在经受痛苦考验的中国人民要展现出同情心与合作态度，中国人民是朋友。病毒是我们共同的敌人，战胜疫情的关键是加强国际合作。

（作者为中国“友谊勋章”获得者、法国前总理、法国政府中国事务特别代表）

《 人民日报 》（ 2020年02月24日 03 版）

(责编：杨光宇、曹昆)