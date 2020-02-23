我驻埃及使馆就抗击新冠肺炎疫情举行第四次记者会

人民网开罗2月22日电 （记者曲翔宇、刘慧）2月20日，廖力强大使就中国抗击新冠肺炎疫情举行第四次中外记者会，这也是埃及卫生部宣布首例新冠肺炎确诊病例引发广泛社会关注、埃及社会上针对中国人出现个别不友好言行以来，中国驻埃使馆再次举行记者会。埃及尼罗河国家电视台、“特别新闻”电视台（EXTRANEWS TV）、中东社、《共和国报》、《消息晚报》、《鲁兹优素福》杂志、《今日消息报》、《出版人报》和《人民日报》、中央广播电视总台、中国国际电视台英文频道、凤凰卫视等驻埃媒体记者参加。中国国际广播台对记者会进行了脸书直播。

廖大使首先宣读了习近平主席就埃及支持中方抗击疫情致埃及总统塞西的复谢信，表示习主席的复信反映了两国元首良好的关系和中埃全面战略伙伴关系的高水平，中方对埃及政府提供的防疫物资援助表示谢意，在包括埃及在内的友好国家的支持和帮助下，中国政府和人民有信心、有能力、有把握打赢疫情防控阻击战。

廖大使表示，埃及航空公司今日刚刚发布消息，将于2月27日恢复直飞中国航班。中方对此表示欢迎，并将采取严格的防控措施，保护机组人员和乘客的安全，为中埃人员往来和合作提供便利。埃及是中国兄弟般的国家，阿拉伯谚语说“困难时出现的朋友才是真朋友”，埃及政府和人民在中国抗疫斗争关键时刻给予的理解和帮助，我们铭记在心。相信双方在这个不同寻常的春天播下的种子一定会迎来金秋的累累硕果。

廖大使从以下四点全面介绍中国抗击疫情的积极进展：一是中国共产党和中国人民在抗疫斗争中所展现的力量不断扩大。习近平主席亲自部署和指挥，分别于1月25日、2月3日和12日三次主持中共中央政治局常务委员会会议，研究加强疫情防控工作。在中国共产党的有力领导下，14亿中国人民行动起来，31个省、市、自治区行动起来，中国军队行动起来，全力投入到抗击疫情的人民战争之中。

二是中国抗疫斗争所取得的积极进展不断展现。截止20日，湖北省外30个省区市和新疆生产建设兵团新增确诊病例人数连续16天下降。19日，多个省区市无新增确诊病例。科研方面，中国全国的相关科研工作者都投入到抗击疫情的工作之中，取得了积极进展，磷酸氯喹、伦地西韦、法匹拉韦等药物先后开展临床试验，部分药物已经初步显示出良好的临床疗效。值得一提的是，中医中药在防控新冠肺炎中具有积极作用，中西医结合治疗，效果十分明显。

三是国际社会同情支持中国抗疫斗争的声音不断壮大。中方从疫情开始就高度重视国际卫生合作，本着公开透明原则，及时向各方通报疫情信息，分享病毒基因序列，与世卫组织密切合作。世卫组织驻东地中海代表处2月19日在开罗举行的记者会上，再次对中方抗击疫情的努力给予高度肯定，并介绍了埃及首例确诊病例情况，指出该患者已经连续三天检测阴性，恢复情况良好。目前，在中国境外的确诊病例数量不到总数的1%。中方卓有成效地阻止了疫情在全球范围的扩散，为全球公共卫生安全做出了巨大努力，付出了代价和牺牲。同时，中国并不是孤军作战，截止2月19日，包括埃及在内的160多国政要和联合国等30多个国际组织负责人致函中国领导人。此时此刻，王毅国务委员兼外长正与中国—东盟关系协调国菲律宾外长洛钦在老挝共同主持中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会。双方在短时间内商定举行特别外长会，体现了同舟共济、共克时艰的意志和决心。王毅国务委员兼外长在会上提出四点合作倡议：一是加强对接，联防联控；二是着眼长远，确立长效合作机制；三是理性应对，战胜恐慌；四是化危为机，培育新合作增长点。中方主张得到东盟各国外长的一致高度评价。

四是中埃携手抗疫、休戚与共，坚决维护两国人民健康和生命安全的命运共同体意识不断增强。疫情爆发以来，塞西总统向习近平主席致慰问信，表达了对中国人民的深厚情谊。马德布利总理在内阁会上表示将在保障埃及国内需求的基础上，优先对中国出口医疗物资，生动诠释了中埃友好情谊。王毅国务委员兼外交部长还应约同埃及外长舒克里通电话，埃及驻华大使专门录制支持中国的视频，埃及卫生和人口部长哈莱高度评价中国抗疫斗争取得的积极成果。共同抗疫过程中，中埃的战略互信进一步深化，两国人民友好进一步加强，中埃命运共同体意识不断增强。廖大使表示，病毒没有国界，在人类还没有国家、种族、民族、肤色等概念的时候，病毒就伴随着人类，它是人类共同的敌人。不能因为H1N1病毒出现在美国，就说它是美国病毒，埃博拉发生在非洲，我们不能说它是非洲病毒，或者说某个人是几内亚埃博拉病人、利比里亚埃博拉病人、塞拉利昂埃博拉病人。新冠病毒首先集中爆发在中国湖北武汉，最先抗击疫情的也是武汉人民和中国人民，可以说中方为人类和国际社会建立起了第一道也是目前最坚强的防线。病毒出国不需要签证，中国在为世界做贡献，也正在承受牺牲，付出代价，但是我们义无反顾。我们希望尽快战胜病毒，保护地球上的每一个人。廖大使表示，有中国在埃同胞向使馆表示，他们最近遇到了一些困难。我想指出的是，不管是谁感染了新冠病毒，他首先是一名病人，他引起人们注意是因为他感染了病毒，而不是因为他是哪国人。对患者而言，无论国籍，不分种族，也无关宗教信仰，首先应受到医疗救治和人道关怀。疫情爆发以来，中埃两国政府，中国驻埃及使馆和埃及各个部门保持着密切的沟通和公开、透明、高效的合作。埃及的一位智者告诉我，埃及是有着古老文明的国家，埃及人民真诚、好客、善良，《古兰经》说：“探望病人者，如入福源，与病人同坐，即与福源同行。”我们在埃及这片古老的土地上，无时无刻不感受到埃及人民的情怀和善良。

肖军正公使结合图片和表格，介绍了国内最新抗疫进展，以及埃及在华人员平安健康的情况。韩兵公参介绍了国内有序复工复产和中埃经贸领域一手抓防疫一手抓合作的最新情况。应使馆邀请，埃及著名汉学家苏伊士运河大学孔子学院埃方院长哈桑教授和艾因夏姆斯大学语言学院副院长纳赛尔教授结合自身经验体会，介绍对中国抗击肺炎疫情的认识。哈桑表示，中华文化具有强大的韧性，中华民族具有坚韧不拔、不畏险阻的精神气质，所以我深信中国将战胜疫情。有些国家想破坏埃中关系，这不会得逞，因为两国合作密切，关系牢固。纳赛尔表示，埃中关系发展正处在历史最好时期，中国人民友善地对待在华埃及公民，埃及也应以礼相待在埃中国公民。新冠肺炎疫情是短暂的，但中埃友谊与合作是长久的。一些西方媒体不实报道旨在破坏中国的形象，埃及公众要有辨别力，不被谣言影响。现场记者频频点头表示赞同。记者会上播放了中央电视台《新闻联播》报道塞西总统向习近平主席致慰问信、埃及各界支持中国抗击疫情、空军运-20军机驰援武汉、武汉方舱医院内新疆医生带领患者跳舞、“武汉的一天”、在武汉埃及人的生活等多个视频和反映全国人民上下一心、无私奉献的感人图片。

现场与会记者反映热烈，高度评价中国抗疫举措和积极进展，廖力强大使和肖军正公使一一回答了记者的提问。埃及尼罗河国家电视台、“特别新闻”电视台对廖大使作了现场专访。记者会结束时，与会埃及记者自发组织拍摄支持中国抗击疫情的短视频，齐喊“中国加油！武汉加油！中埃友谊万岁！”的口号，将记者会氛围推向高潮。尼罗河国家电视台在其当晚8点《新闻联播》对记者会和专访廖大使作了报道，与会埃及记者当天发表了十多篇报道，详细介绍会议情况和中国抗击疫情有关进展。其中，《金字塔报》、《消息报》、《共和国报》、《宪章报》等以《习近平主席致塞西总统复谢信，感谢埃及支持中国抗击疫情》为题，报道习主席致塞西复谢信，中方感谢埃及政府和人民支持中国政府和人民抗击疫情的努力。《共和国报》发表题为《中国大使：我们将取得抗击疫情之战的胜利，中埃关系一直是国家间文明交往的典范》的报道，《鲁兹优素福》杂志发表《中国大使：埃及航空公司恢复飞华航班证明中埃关系之根基深厚的报道，指出中埃关系“患难见真情”，牢不可破。

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