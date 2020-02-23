原标题：专访：中方愿与日方加强合作携手抗疫——访中国驻日本大使孔铉佑

新华社东京2月23日电 专访：中方愿与日方加强合作携手抗疫——访中国驻日本大使孔铉佑

新华社记者姜俏梅

“中方有信心、有能力、有把握打赢这场疫情阻击战，同时我们愿与日方发挥各自优势，加强防疫合作，携手抗击疫情，共同维护两国人民健康安全，维护地区和世界公共卫生安全。”中国驻日本大使孔铉佑22日接受中国驻日媒体联合书面采访时说。

据介绍，新冠肺炎疫情发生后，中国驻日本大使馆第一时间启动应急机制，迅速进入临战抗疫状态。1月23日，驻日使馆发布首条涉疫情领事通告，提醒在日侨民及旅日游客时刻关注疫情发展，切实采取防护措施，并在短时间内摸清在日湖北籍游客准确人数，迅速协调3架次包机将541名滞留日本的湖北籍游客安全送返。此外，在中央统筹下，驻日使馆与我外交部驻港公署、香港特区政府密切配合，协调包机将“钻石公主”号邮轮上的中国同胞安全送返。

抗击疫情的主战场在中国，对邻国日本来说也并非身外之事。孔铉佑表示，疫情发生后，使馆各层级外交官同日本政府、执政两党及有关主管部门密集接触，他本人接受了日本第一大报《读卖新闻》专访，以翔实的数据和生动的事例介绍中国在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下出台防控疫情有力举措及取得的积极成效，向日本民众传递中国抗击疫情的准确权威信息和战胜疫情的必胜信心。

日本政府对中国抗疫举措给予充分理解并提供了真诚支持和援助。日本政府、东京都等各地方政府及日本企业、各友好团体和个人在疫情防控紧要关头雪中送炭，捐资捐物驰援中国。日方举动得到中国民众的积极回应，纷纷为“山川异域，风月同天”“患难见真情”的邻里守望相助精神叫好。

目前，日本是中国以外确诊新冠病毒感染病例最多的国家。鉴于日本国内疫情扩散出现新变化，驻日使馆主动联系国内有关厂家及慈善组织向日方紧急提供了一批病毒检测试剂。这一消息在驻日使馆社交媒体发出后，短时间内浏览量超过60万，点赞近万。日本网友纷纷留言，“感谢中方此刻的无私帮助，日中作为近邻应携手共渡难关”。

孔铉佑说：“两国民意的积极互动，体现出两国人民长期以来守望相助的邻里之道，给予了中国人民战胜疫情的强大信心和动力，成为增进双方民众友好感情的全新纽带和推动中日关系进一步改善发展的磅礴力量。”

孔铉佑表示，中日双方今后还将继续加强病毒检测交流合作，分享疫情防控经验和做法，携手共克时艰，在传染病防治和公共卫生体系建设等领域开展进一步的互学互鉴和互利合作。他强调：“同日方共同应对这一公共卫生安全挑战，既是我国发挥负责任大国担当、维护地区和世界公共卫生安全的重要一环，也是我们推动构建周边命运共同体的题中应有之义。”

(责编：刘洁妍、杨牧)