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“钻石公主”号下船乘客中漏检23人 日本厚生劳动大臣道歉

2020年02月23日12:06  来源：人民网-国际频道
 

人民网东京2月23日电（孙璐、李沐航）综合日本媒体报道，日本厚生劳动大臣加藤胜信在22日夜举办的新闻发布会上承认，从邮轮“钻石公主”号下船的23人在2月5日起的医学观察期内，并未进行核酸检测。加藤胜信表示，23人未按照规定的标准程序进行完检查就下船是不能被原谅的失误，考虑将对下船的23人进行再次检查。

23人目前无发热将接受再次检测

据了解，按规定可以下船的人员为确认在船上已被感染，或在5日后开始的医学观察期内（14天），核酸检测结果为阴性的人员。19至21日期间共969人离开“钻石公主”号，然而，其中有23人的检测样本并非取自5至19日的医学观察期间，而是对他们5日之前予以采样的检疫样本进行了检测。报道显示，目前该23人未出现发热症状，其中3人已接受检测，检测结果为阴性，剩余的20人被要求在家实行自我隔离，并会对该20人重新进行核酸检测。此次下船的23人中，不包含栃木县已被检查出呈阳性的60多岁女性。

另一方面，乘客下船后，各国政府均派出包机接回“钻石公主”号的本国公民。乘坐包机返回的乘客中，已确认25人被感染新型冠状病毒。其中美国公民18人、以色列公民1人、澳大利亚公民6人。现在，日本政府已开始对邮轮上的41名厚生劳动省工作人员进行检查。

2月19日上午11点19分，乘客从停靠于横滨港大黑码头的大型邮轮“钻石公主”号下船。（图片来源：日本《朝日新闻》网站）

栃木县60多岁女性下船后出现感染症状

据栃木县22日透露，该县60多岁女性19日下船后，核酸检测呈阳性反应。据了解，“钻石公主”号下船的约969名乘客核酸检测均为阴性，这位女性成为日本首例检查确认未感染并获准下船之后，再度被确认感染的患者。

栃木县表示，该女性于14日在“钻石公主”号接受核酸检测，15日检测结果呈阴性并于19日下船返回栃木县家中。但21日，该女子发烧达38.7度，翌日被送往医疗机构检查，被确诊感染新型冠状病毒。

日本国内感染者人数已增至110人

新型冠状病毒的感染者在22日也有所增加。东京都、北海道、千叶县、神奈川县、石川县、爱知县、和歌山县、熊本县的8个都道县中，确认共计新增25人感染新型冠状病毒。其中，石川县的中学生、千叶市的中学教师、东京都的老年设施职员中，出现了意识不清，病情严重的情况。据了解，截止22日晚间21点，日本国内感染者中，除“钻石公主”号的乘客以及乘坐包机返回中国的游客外，现已增至110人。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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