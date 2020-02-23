二十国集团财长和央行行长会在沙特举行 与会各方对中国经济充满信心

国际在线报道（记者 李超）：二十国集团财政部长和中央银行行长会议当地时间22日至23日在沙特首都利雅得举行，会议的主要议题之一是如何共同面对全球经济发展中出现的风险与挑战。不少与会官员、专家学者和国际组织负责人表示，乐于看到中国近日来的复工复产进程，并期待中国早日战胜疫情，恢复正常的经济和社会建设。

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃表示，国际社会可以通过采取强有力的协调措施遏制疫情的传播，在疫情得到有效控制的情况下，中国经济将在第二季度恢复正常，而疫情对世界经济将产生较小的短暂影响。国际金融协会主席亚当斯则表示，在目前这个非常困难和充满压力的时期，国际社会应当与中国人民保持一致，而中国经济恢复正常是所有人都希望看到的。

非洲进出口银行行长奥拉玛也对中国防控疫情和恢复生产的能力充满信心，他表示：“我并不认为疫情值得担忧，相反随着疫情在中国逐渐得到有效控制，我们的信心也在不断提升，特别是在中国的很多地方工厂已经开始恢复生产。我们认为最艰难的时期已经逐渐过去，是时候该向前看了。尽管有人在谈论关于疫情蔓延至周边国家的风险，但我相信中国在防控疫情方面的经验会为这些国家提供很多有益的帮助。”

参加此次会议的美国经济学者阿纳瓦狄长期关注东亚国家经济发展。在接受记者采访时，他表示，中国在过去的一段时间内展现出难能可贵的坚持和强大的韧性，尽管短期内经济将会受到一定影响，但随着疫情逐渐得到控制，特别是工厂的复工复产，中国经济有望迅速复苏。

阿纳瓦狄称：“中国在应对疫情时采取了有力和负责任的措施，这也使得我们相信疫情能够得到有效控制。中国在危机中向外界展示了自己无论在电子科技还是在其他方面都具有强大的自我调整能力，外国资本也更能感觉到中国是一个充满生机的国家，在任何困难条件下都会坚持建设自身经济，所以在我看来中国经济有可能面临的只是短时间的增速放缓。要知道，即便是最近一段时间还是有很多朋友急切询问我什么时候才能去中国。”

阿纳瓦狄特别强调说，中国是全球产业链中极为重要的一环，并在越来越多的领域起到引领作用，在面临新冠肺炎疫情这一全人类的共同挑战时，中国数十年的积累与沉淀将成为克服自身困难的有力保障，而中国的经验也将为相关国家疫情防控提供有力支持，这也是此次多数与会者的共识。

他说：“中国在能源、电力和汽车等等领域都具备强大的创造力，走在世界的前沿，我们相信这些不会受到疫情的影响，特别是在高新科技领域，中国已经建成了自己的独特体系，同时中国在金融科技领域也正在成为领军者。”

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