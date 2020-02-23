原标题：马沙尔宣誓就任南苏丹过渡联合政府第一副总统

新华社内罗毕2月22日电（记者白林）朱巴消息：南苏丹前最大反对派领导人里克·马沙尔22日宣誓就任南苏丹过渡联合政府第一副总统。

在南苏丹首都朱巴举行的宣誓就职仪式上，与马沙尔一同宣誓就职的还有3位过渡联合政府副总统。马沙尔在宣誓就职后表示，他将与总统基尔密切合作，落实2018年签署的和平协议，为实现南苏丹和平而努力。

基尔表示，南苏丹过渡联合政府当天成立，这意味着“和平已来到南苏丹”，并且是“不可逆转的”。

不过，原定22日宣布的另一位过渡联合政府副总统和其他内阁成员名单当天没有宣布。

据南苏丹媒体报道，过渡联合政府将运行3年，为举行大选铺平道路。

近日，基尔把2017年设立的32个州减少到反对派认同的10个州。21日，基尔解散政府，主要政府成员将留任至过渡联合政府组成。同一天，基尔任命马沙尔为过渡联合政府第一副总统。

2011年7月9日南苏丹从苏丹独立后，国内不断发生武装冲突，国家建设一直处于停滞状态。2013年7月，基尔解散政府，解除时任第一副总统马沙尔的职务。同年12月，基尔指责马沙尔图谋政变，双方爆发武装冲突。2016年4月，两派共同参与组建民族团结过渡政府，但双方军队同年7月再次发生激烈冲突，马沙尔逃离首都朱巴。

2018年9月，南苏丹冲突各方在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴签署和平协议，同意分享权力，组建过渡联合政府。协议规定在2019年5月12日前组建过渡联合政府，政府将设5名副总统，马沙尔任第一副总统，其余4名副总统分别出自不同党派。但由于各派分歧难以弥合，过渡联合政府的组建一再推迟。

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