原标题：埃尔多安再促普京干预伊德利卜局势

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安21日呼吁俄罗斯总统制止叙利亚政府军在叙西北地区的攻势。

围绕接壤土耳其的叙利亚伊德利卜省局势，法国和德国领导人接连两天呼吁相关国家领导人召开紧急会议，结束军事冲突和人道主义危机。

【应约通话】

俄总统弗拉基米尔·普京21日应约与埃尔多安通电话，磋商叙利亚和利比亚问题。

克里姆林宫发布的声明说，两国领导人同意“就伊德利卜局势加强双边磋商，缓解紧张局势，保证维持停火，消除恐怖主义威胁”。

埃尔多安告诉普京，解决方案即双方2018年9月达成的索契协议。依据协议，双方决定在伊德利卜省的叙政府军与反对派武装之间建立非军事区，土方以监督停火的名义在当地设立军事观察点。

不过，叙政府军去年12月起在伊德利卜省及周边地区发起新一轮军事行动，从反对派武装手中夺回大片土地，包围部分土方军事观察点。土军和叙军本月早些时候罕见地爆发正面冲突，造成双方人员死亡，索契协议几乎成为一纸空文。

俄罗斯支持叙政府军，俄空天军20日派出苏-24战机打击伊德利卜冲突降级区内的武装分子，遏制武装分子在克米纳斯至纳伊拉卜沿线大规模攻击叙政府军。按照俄方说法，武装分子的行动得到土军火力支持，武装分子突破叙政府军防线。俄方说，俄方发现土方支援火炮位置后，土方停止炮击。

土叙双方僵持不下。土方通牒叙军月底前后撤，否则土方将采取军事行动；而叙方誓言继续追击“恐怖分子”，直至夺取“全面胜利”。

土耳其总统府发布的声明说：“通话中，总统强调应当在伊德利卜省遏制叙利亚政府一方，人道主义危机必须停止。”声明说，普京告诉埃尔多安，他“严重关切”伊德利卜地区极端武装人员的“攻击行动”。

【三方通话】

德国总理安格拉·默克尔、法国总统埃马纽埃尔·马克龙和埃尔多安21日通电话，讨论叙利亚局势等问题。就伊德利卜省局势，三国领导人对当地民众正经历的人道主义灾难表示关切，对当地紧张局势有进一步升级的危险表示担忧。

马克龙在比利时布鲁塞尔参加欧盟峰会期间呼吁，就叙利亚问题“尽快”举行法、德、俄、土四国领导人会议。

前一天，马克龙和默克尔一道与埃尔多安和普京通电话，提议召集为期4天的叙利亚问题会议。俄总统府发言人21日告诉媒体记者，“正在讨论举行峰会的可能性”，但还没有最终决定。

叙利亚伊德利卜省与土耳其接壤，是叙反对派武装和极端组织在叙境内控制的最后一块主要地盘。叙政府军一直希望收复这一地区。

欧盟27国领导人21日发布声明，提及“人道主义”，一边倒谴责叙政府军发动攻势。

叙利亚战乱2015年波及欧洲，将近100万难民逃离叙利亚，涌入欧洲，触发欧洲自第二次世界大战以来最大规模的难民潮。欧洲各国在难民问题上分歧严重，而土耳其作为叙利亚难民进入欧洲的中转国，以“防守”难民多次施压欧盟。

依据联合国数据，自去年12月1日以来，叙利亚战火令难民人数新增90万，其中超过一半是儿童。

土耳其当前容留大约360万叙利亚难民，无力接收更多难民。埃尔多安提及在伊德利卜一带建立“安全区”，为难民提供住所等支持。

他说，土方一些组织已经在当地兴建设施。“我们会继续，我们会和普京讨论，我希望我们能在这个问题上达成有益进展。”（田野）（新华社专特稿）

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