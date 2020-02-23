拿起画笔，为中国加油（患难见真情 共同抗疫情）

我的中文名字叫冬青国。我在俄罗斯科学院远东研究所工作，主要研究当代中国艺术。2014年，我有幸获得赴杭州在中国美术学院学习的机会。在中国求学的一年时间里，我努力学习中国画创作，去了不少地方旅行，结识了许多中国朋友。中国成为我的第二个家乡。

新冠肺炎疫情发生后，我特别关注中国人民抗击疫情的进展。虽然身在俄罗斯，可我的心与中国人民在一起。我能为中国做点什么？我想拿起画笔，与中国人民共同抗击疫情。

莫斯科动物园展览馆日前举行“瓷器上的大自然：现代陶瓷艺术”展览，展出了我创作的10余幅以春天为主题的水粉画。我创作了题为《战·拯救生命》的人物画，表现的是中国科研人员日夜攻关研制疫苗的场景。这是我专门献给中国人民抗击疫情系列的第一幅画，希望我很快就会创作最后一幅画来表现中国人民赢得疫情防控阻击战胜利的情景。

春天是挡不住的，我想借这次展览，向俄罗斯观众传递中国抗击疫情的积极信息。其中梅花那幅作品，我特别献给正在抗击疫情的中国人民。梅花是不屈精神的象征与化身，也体现了中国人民勇敢无畏的斗志。

俄罗斯朋友最近常问我：中国能遏制并战胜疫情吗？应该躲避中国人吗？对此我总是坚定地回答：中国有强大力量应对疫情。中国全民动员、全面部署、快速反应，采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措，有效遏制了疫情蔓延。同时，全体民众也认真做好自我防护，并纷纷向疫情严重的地区提供各种形式的支援。

针对近期一些国家的过激反应，以及对待中国公民的不公正言行，我予以谴责。我认为，外界应该客观、公正、准确地了解中国目前面临的巨大挑战。

我坚信，中国人民有能力抵抗并战胜新冠肺炎疫情。我向我的中国老师、朋友和所有中国人民致以诚挚的问候和支持。祝愿中国朋友健康并尽快重回正常生活。我和你们在一起！

（作者为俄罗斯科学院远东研究所研究员、俄中友好协会中央理事会成员，本报记者张晓东采访整理）

《 人民日报 》（ 2020年02月23日 03 版）

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