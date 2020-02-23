“我们要与中国朋友共同奋斗”（患难见真情 共同抗疫情）

新冠肺炎疫情发生以来，许多在华工作和生活的外国友人选择留在中国，与中国人民共克时艰、共同抗击疫情。接受本报记者采访时，他们纷纷表示，中国政府采取了有力、有效的疫情防控措施，生活在中国很安心，相信坚韧勇敢的中国人民一定能战胜疫情。

“中国政府采取了有力措施，胜利一定属于中国”

老挝学生塔玛翁和他的5名同学2018年9月到武汉大学就读。他们是在中国电建老挝南欧江发电公司的资助下，到武汉大学学习水利水电相关专业知识的。这些来自老挝南欧江畔的学生希望学成回国后，到南欧江梯级水电站工作，为自己的祖国和家乡作贡献。

面对突如其来的疫情，塔玛翁和他的同学们全部选择了留在武汉。“我们每个人的身体状态都很好。我住在学校宿舍里，每天安心学习中文、补习功课。”塔玛翁告诉记者，学校统一为留学生供应一日三餐，保证每名学生都能得到照顾，老师们经常询问大家的状况，为大家送来关怀。

“感谢中国电建资助我来中国学习，感谢特殊时期中国朋友给予的关心帮助。在武汉大学近一年半了，我喜欢珞珈山、东湖，喜欢吃这儿的豆皮和热干面，武汉就像是我的家。”塔玛翁说。

中国政府高度重视在华外籍人士的生命安全和身体健康，积极采取有效措施，及时解决他们的合理关切和要求。许多坚守在中国的外国友人表示，他们对中国政府采取的疫情防控措施充满信心，相信中国必将战胜疫情。

现在，塔玛翁和他的同学们每天通过网络了解外面的情况，知道中国经济社会正逐步有序恢复正常运转。在与远在老挝的父母视频连线时，塔玛翁告诉家人：“武汉大学的老师同学和中国电建对我们很照顾，大家在武汉很安全，中国政府采取了有力措施，胜利一定属于中国！”

“中国是我的第二故乡，希望中国人民早日战胜疫情”

来自缅甸的实吞担任中国外文局中国报道杂志社《中国东盟报道》的编辑，每天都在北京的家里坚持工作，把为武汉加油的微视频翻译成缅甸语，让更多人了解中国抗击疫情一线的情况。“此时此刻，我坚定地与中国朋友站在一起。” 实吞说。

“外文局对我们外籍员工非常关心，每天有专人询问我们的身体状况，对我们的体温进行监测。在专门建立的微信群中，中国同事们常给我转发实用的疫情防控信息和注意事项，这些都让我倍感温暖。”实吞说，北京的一切都井然有序，地铁公交正常运行，大小超市正常营业，生活物资供应齐全。

实吞居住的小区门口设立了体温检测站，有志愿者和社区工作者为进出人员测量体温。在小区周边的商场和超市入口处，也有专人负责测体温。“地铁和公交站也增设了体温检测点，时时、处处都防范到位。中国是我的第二故乡，希望中国人民早日战胜疫情。”实吞说。

“中国就是我的家，我有责任为她说话”

马里奥·卡瓦洛是亚太美商业领袖俱乐部副主席、中国美国商会东北分会领导委员，他是一名在中国工作生活了近20年的意大利裔美国人，更喜欢大家叫他的中文名马意骏。疫情发生后，坚守在中国的他收到不少美国和意大利朋友的问候。

“每次他们询问我的情况，我都会告诉他们我非常安全，因为我对中国政府和人民有信心。中国政府采取的一系列疫情防控措施，向世界展示了中国担当。”马意骏说，中国民众积极配合政府工作，努力做好自我防护隔离，医护人员不顾个人安危坚守防疫一线。仅仅10天左右时间，中国就建成了火神山医院和雷神山医院，中国速度令人赞叹。

2月初，马意骏专门在网上发表文章，呼吁国际社会客观看待中国防控举措。“中国就是我的家，我有责任为她说话。”他表示：“除了中国，没有哪个国家的政府有这样的权威性和号召力，也没有哪个国家的人民能够这样相信政府、愿意配合政府。这是多么了不起的事！中国是一个伟大的国家，世界应该为中国所做出的前所未有的、广泛的、积极的努力而喝彩！”

马意骏和他的同事一如既往地看好中国经济发展前景。“中国经济韧性强，产业潜力大，居民收入和消费能力不断增长，我对中国经济发展前景充满信心。”他说。眼下，他和同事们正在与中国有关方面沟通，为抗击疫情贡献自己的一份力量，为中国和美国的企业提供帮助。

“我要坚守岗位，为中国尽一份力”

“我现在在温州医科大学附属第二医院担任实习医生。在疫情防控的特殊时期，我要坚守岗位，为中国尽一份力。”来自南非的布雷特·林德尔·辛格对本报记者表示。辛格2011年到中国学习汉语，之后考入温州医科大学。因学习成绩优异，他被派到澳大利亚皇家墨尔本医院实习，实习期满后返回中国，成为一名儿科实习医生。

疫情发生后，辛格虽然没有被安排到传染病科，但也始终坚持在一线工作，每天要为大约50名儿童看病，有时还承担夜班工作。在完成病情诊断、开处方等常规医疗程序后，他还和小患者的家长互加微信，方便他们线上咨询。常常在下班脱下白大褂时，发现衣服已被汗水湿透。

“中国培养了我，使我从一名留学生成长为一名儿科实习医生。中国不但为我提供了良好的学习条件，还给了我家一般的温暖。”辛格动情地告诉记者，他在中国遇到了许多值得尊敬的老师和同学，他们的言传身教让辛格对中国充满敬意，对医生这个职业也有了更深刻认识。

辛格说，父母从小教育他，爱朋友要像爱自己一样，当中国朋友有困难的时候，跟他们一起战胜困难，这就是爱的体现。

辛格说，像他一样热爱中国的外国人有很多。在武汉的埃塞俄比亚学生联合会近日发表支持中国、支持武汉的公开倡议书，一些在华非洲留学生主动担任抗击疫情的志愿者，他们表示：“我们要与中国朋友共同奋斗，早日战胜疫情！”

《 人民日报 》（ 2020年02月23日 03 版）

(责编：岳弘彬)