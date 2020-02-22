日媒：美国1.4万流感死亡病例或多数与新冠病毒有关

2月21日晚20时，日本《朝日电视台》播放的节目中，大量引述美国疾病控制与预防中心发布的消息。

人民网东京2月22日电 （孙璐 李沐航）据日本朝日电视台21日晚间报道，目前美国正经历严重的流感侵袭，已导致超过1.4万人死亡，多数可能与新型冠状病毒感染有关。

朝日电视台报道称，肆虐美国的流感已造成2600万人患病。期间，作为美国防范感染的最高决策机构，美国疾病控制与预防中心（简称“CDC”）发表了一则惊人消息：在对疑似感染流感的患者进行采样检测时，发现很多并非流感的物质混杂其中，判定此类不是流感，可能是新型冠状肺炎。目前，纽约和洛杉矶等大城市已开始重新评估现有的检测体制。

报道显示，截至2018年，美国有2750万人未加入健康保险，即便是加入医疗保险的人，也因医疗费用高而对生病后是否就医采取犹豫态度。大部分人在生病后，出现症状也不会选择就医治疗，而是自我诊断。朝日电视台认为，CDC虽然没有直接说明，但是新型冠状病毒感染在美国扩大的声音已经出现。

该报道出现后，引发日本民众关注。日本网友“青柳”评论，美国的“奥巴马健保”与日本的“国民健康保险”很相近，废除奥巴马健保势力的存在对于美国来说，是一场灾难。

日本网友“清水寺端无”评论，2020年很厉害啊，什么都没有健康重要。

日本网友“SARI SARI”评论，日本还是可以享受医疗平等的国家。但是美国的贫困阶层是完全享受不到医疗保障的，这个国家就太恐怖了。

日本网友“FUMU FUMU”评论，美国国民都没有医疗保险，这是很难应对大规模感染的。

美国疾病控制与预防中心公布本次美国流感疫情已造成2600万人感染，约1.4万人死亡。 美国疾病控制与预防中心公布称，发现令人震惊的消息。 美国疾病控制与预防中心于2月14日发布，那些判定为非流感的病毒，被怀疑可能为新型冠状病毒。 街头受访美国民众表示，生病时基本不去医院，因为即便检查很简单，但是费用也会很高。 街头受访美国民众表示，每月要交200美元（约合人民币1405元）保险费，但是去医院做检查还要交50美元（约合人民币351元），反正过几天自己也会康复，就不用去医院了。

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