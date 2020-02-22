蒙古国教文科体部职工捐款支持中国抗击新冠肺炎疫情

人民网乌兰巴托2月21日电（记者 霍文）中国驻蒙古国大使柴文睿21日在此间会见蒙古国教育文化科学体育部副部长冈巴亚尔，就中蒙相关领域合作交换意见。驻蒙使馆文化参赞陈霜、政务参赞李雁军等在座。

冈巴亚尔赞赏中方在防控新冠肺炎疫情方面所秉持的开放、透明的态度，快速反应、高效组织的有效措施和所取得积极成效，并向柴大使转交了该部全体职工对中方抗击新冠疫情的捐款。

柴文睿感谢蒙方为支持中方抗击新冠肺炎所作出的善举。他强调，中国共产党和政府不仅是在保护本国人民，也是在保护世界人民的生命安全和身体健康，体现了大国担当。中国人民在党中央和习近平主席领导下，充分发挥中国特色社会主义制度优越性，团结一心，砥砺前行，必定能尽快打赢这场疫情阻击战。

柴文睿表示，中蒙两国教育、文化、科学和体育方面的交流合作是中蒙两国全面战略伙伴关系的重要组成部分，是深化民心相通的重要内容，为两国关系的进一步发展作出了积极贡献。驻蒙使馆愿继续与贵部保持密切联系与沟通，为促进两国在教文科体等领域的交流与合作作出努力。

冈巴亚尔对柴大使履新表示祝贺。他说，2019年是中蒙建交70周年，我部积极开展丰富多样的文化、体育等系列庆祝活动，深受两国民众欢迎，促进了两国关系发展。当前中国正面临新冠肺炎疫情，我方愿同中国人民一道携手克难，共同做好疫情防控工作。

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