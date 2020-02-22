蒙古人民党总书记阿玛尔巴伊斯格楞：祝愿中方早日战胜疫情

人民网乌兰巴托2月21日电（记者 霍文）中国驻蒙古国大使柴文睿21日到任拜会蒙古人民党总书记阿玛尔巴伊斯格楞，就两国政党交流合作和新冠肺炎防控等交换意见。阿代表蒙古人民党为中国疫情防控捐款2万美元。

柴文睿感谢蒙方捐助并表示，中蒙两国是山水相连的友好邻邦，近年来两国全面战略伙伴关系取得长足发展。政党交流作为中蒙关系的重要组成部分，对促进两国友好合作关系和两国人民友谊具有重要意义。长期以来，蒙古人民党积极同中国共产党开展友好交流，中方对此表示赞赏。中方愿一如既往地同包括蒙古人民党在内的蒙各政党巩固和发展友好合作关系。

柴大使向蒙方介绍了中方采取积极有效措施防控新冠肺炎疫情相关情况，表示在以习近平同志为核心的党中央领导下，中国人民有信心早日打赢防疫阻击战。

阿玛尔巴伊斯格楞欢迎柴大使履新并表示，蒙中两国是永远的邻居，蒙古人民党高度重视发展对华关系，愿积极同中国共产党开展党际交流合作。蒙古人民党作为执政党，愿同中国共产党在治国理政经验上互学互鉴，共同造福两国人民。阿积极评价中方为防控新冠肺炎疫情所做工作，祝愿中方早日战胜疫情。

中国驻蒙使馆公使衔参赞杨庆东、蒙古人民党总书记首席顾问桑达格奥其尔、外事顾问赛汗萨那、党建局长巴雅尔巴特尔等会见时在座。

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