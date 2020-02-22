爱尔兰总理辞职　政局不明

爱尔兰政府20日发表声明，宣布总理利奥·瓦拉德卡辞职。他将继续带领看守政府履行日常职责，直至继任者获得任命。

当天早些时候，爱尔兰众议院举行本月8日选举后的首次全体会议，但无一政党领导人获得足够出任新总理的票数。三大政党共和党、统一党和新芬党拒绝联合组阁，组建新政府工作陷入僵局。

【兑现变革承诺】

爱尔兰国家广播电视公司报道，瓦拉德卡20日傍晚与总统迈克尔·希金斯会谈45分钟，随后递交辞呈。

瓦拉德卡2017年就任总理。英国《卫报》报道，爱尔兰看守政府官员将留任至确定继任者，其间不再作出重大政治决策或划拨财政款项；如果确有必要任命新官员，则需与其他政党磋商决定。

法新社报道，2016年众议院选举后，瓦拉德卡领导的统一党经过70天组阁谈判，与另一老牌中右翼政党共和党组成执政联盟，从而得以领导少数派政府。但爱尔兰政治格局在本月8日的众议院选举后出现大变化。左翼政党新芬党异军突起，获得24.5%的“第一偏好”票，众议院议席也大增14席至37席，一跃成为共和党之后的爱尔兰众议院第二大政党。

新芬党大胜主要得益于竞选期间关注爱尔兰住房短缺、医疗等国内议题。领导人玛丽·卢·麦克唐纳认为，该党支持率大涨是因为民众希望换一个政府。“统一党和共和党一个世纪以来一直把持这里……还不打算放手”，而新芬党要“尽最大努力实现一届变革政府”。

瓦拉德卡20日在众议院会议结束前说，“那些在选举中向民众作出大量变革承诺的人责任重大”，如果无法兑现承诺，他们理应承认失败。

【组阁前景不明】

按照《卫报》的说法，20日的众议院会议“激烈却无果而终”，政党领导人彼此言辞刻薄，显现组建新政府所面临的挑战。这一过程可能持续数周或数月，不排除重新选举可能。

爱尔兰众议院共160个议席。当天，共和党议员肖恩·奥法乔尔当选新议长，让共和党有投票权的议席数从38降至37。统一党、新芬党、共和党和绿党随后分别提名各自领导人出任新总理，但无人在表决中获得当选总理所需的80张赞成票。

麦克唐纳获得最高的45票，共和党领导人米歇尔·马丁、瓦拉德卡以及绿党领导人埃蒙·瑞安分获41票、36票和12票。

众议院议长奥法乔尔宣布休会至3月5日，再给各政党3周时间组建联合政府。按照法新社的说法，组建多数派政府需要至少3个政党。

马丁和瓦拉德卡已明确表示不会和新芬党讨论组阁事宜。马丁说，将在数天内邀请瓦拉德卡开始组建联合政府谈判。不过，瓦拉德卡所在的统一党似乎更青睐成为在野党。新芬党近期一直在与左翼小政党商讨组建“左翼彩虹联盟”政府，但外界普遍认定，爱尔兰保持政局稳定需要三大政党中的至少两个掌权。

新芬党如果上台，可能推行促进“南北爱尔兰统一”政策，推动5年内就这一议题公投。（海洋）（新华社专特稿）

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