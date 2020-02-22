乌干达与卢旺达签署引渡条约

新华社坎帕拉2月21日电（记者张改萍）乌干达与卢旺达21日签署引渡条约，以缓解两国紧张局势。

当天，致力于乌卢双边关系正常化的第四次四方峰会在两国之间的加图纳-卡图纳边境通道举行。乌干达总统穆塞韦尼、卢旺达总统卡加梅、安哥拉总统洛伦索、刚果（金）总统齐塞克迪出席会议。乌干达外交部长库泰萨和卢旺达外交部长比鲁塔分别代表两国政府在引渡条约上签字。

根据峰会发表的公报，该条约提供了一方处理本国国民在另一方领土上从事颠覆本国国家政权活动的法律框架。峰会建议，对于卢方提出的有关敌视卢政权的势力在乌领土上从事活动的指控，乌方应在一个月内核实，并采取措施防止类似活动再次发生。

公报说，一旦上述建议得到落实，四国将在15天内再次召开峰会，乌卢两国将重新开放边界，随后两国关系正常化。

2019年2月以来，乌卢关系趋于紧张。卢旺达指责乌干达杀害、逮捕和监禁卢旺达公民，大量卢旺达公民被乌方以不人道的方式非法遣返。乌方否认卢方指责，称在乌的卢旺达人从事间谍活动，同时指责卢旺达利用非关税壁垒阻碍乌干达进出口。两国紧张关系一度升级至关闭边境口岸甚至在边界部署军队，并对邻国刚果（金）的安全局势产生了一定影响。

2019年8月，在洛伦索和齐塞克迪见证下，穆塞韦尼和卡加梅在安哥拉首都罗安达签署一份谅解备忘录，努力缓解乌卢两国紧张局势。在谅解备忘录中，乌卢两国领导人同意尊重对方主权，承诺避免破坏对方稳定或颠覆的行动，并消除可能引起这种联想的所有因素。

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