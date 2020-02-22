蓬佩奥：美国与阿富汗塔利班预计将于2月底签署和平协议

新华社华盛顿2月21日电（记者刘晨 刘品然）美国国务卿蓬佩奥21日表示，若美方与阿富汗塔利班此前达成的“减少暴力活动”协议得以顺利执行，双方预计将于2月29日签署和平协议。

蓬佩奥在美国国务院当天发表的声明中还表示，在美国和塔利班签署协议后，阿富汗国内各方将很快启动协商，期望可以实现各方全面、永久性停火并制定一份阿富汗未来政治路线图。

蓬佩奥在声明中未提及和平协议的内容和签署地点。有媒体此前援引塔利班人士的话报道说，协议主要内容将包括在阿富汗全国范围内实现停火、阿国内各方举行谈判、塔利班承诺不再庇护恐怖分子以及美军从阿富汗撤离的时间表。协议签署仪式预计将在卡塔尔首都多哈举行。

美国媒体预计，在签署协议后，美国在阿富汗驻军规模将从现在的约1.3万人降至约8600人。

美国官员本月中旬表示，美国与塔利班已达成一项为期7天的“减少暴力活动”协议，塔利班承诺在协议生效期间停止路边炸弹袭击、自杀式爆炸袭击和火箭弹袭击。阿富汗消息人士向媒体透露，根据“减暴”协议，塔利班将不在城市和公路上发动袭击，也不会袭击美军基地或阿安全部队的总部，而阿安全部队和北约驻阿联军也将不开展针对塔利班的军事行动。

阿富汗国家安全委员会发言人贾韦德·费萨尔21日表示，阿安全部队、北约驻阿联军和塔利班将从22日开始为期一周的“减暴”期。

2001年，美国遭到“9·11”恐怖袭击后发动阿富汗战争，推翻被美方认定庇护“基地”组织的塔利班政权。近年来，塔利班在阿富汗势力依然强大。自2018年10月起，美国政府与塔利班在多哈举行多轮谈判，双方曾一度在去年9月初接近达成协议。

据统计，阿富汗战争发动以来，已造成逾2400名美军死亡，数万名阿富汗平民死亡，大量民众流离失所。这也是美国历史上耗时最长的战争。

(责编：燕勐、杨牧)