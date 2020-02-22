“现在我们没有时间害怕”(一线抗疫群英谱)

冷涛在办公室处理社区文档

“消完毒做完表洗完澡去睡觉。裤子被84消毒液染色都说洗不掉了，买了维C希望多少有点用啊”——2月4日凌晨2∶37，冷涛在朋友圈发了一条动态，配上了身背消毒桶的照片，还加了三个“加油”的表情。

这是武汉江岸区委组织部干部冷涛下沉社区后，领到的第一个任务——给楼宇消毒。

冷涛去的第一个小区叫先锋社区，是个老旧小区。小区有68个单元，楼房矮的6层，高的9层楼，“但问题是没有电梯”，冷涛说，“我们只能背着40来斤的消毒桶挨个爬楼，一层一层喷洒药水。”跟冷涛一起下沉社区的还有两名干部，加上4名社区干部，7个人从上午9点开始，一直忙活到了下午4点多，终于把全部楼层喷洒了一遍。

“平常坐办公室运动量少，那次真是累趴了。”冷涛说。

2月6日，武汉开展全民体温监测，要求上门排查与自报自查相结合。此时冷涛已经到了泰宁社区参与摸排工作。这是一个老年住户超过60%的社区，不少老年人不会用微信报情况，没有体温计，社区工作人员必须挨家挨户敲门量体温，但这过程充满风险，很可能碰到新冠肺炎感染者。

冷涛第一次穿上白色防护服，戴上护目镜，把自己捂得严严实实。“心里其实挺害怕的”，冷涛坦言，“从小到大都没经历过这种事。”

让他欣慰的是，居民们很配合，还有不少人说了感谢话。碰到敲不开门的情况，冷涛还会在门上贴一张告知书，告诉住户如果发现体温高于37.3℃，及时电话告诉网格员。只要有联系方式的，他还会挨个打电话询问，登记身体情况，一天打100多个电话是常态。

“那时物资紧缺，社区发的一套防护服得反复消毒用，破了就拿夹子夹住，还得坚持上门。”冷涛说。

冷涛回忆，有一次他给一位老太太送药，老太太没戴口罩就开了门，还跟冷涛交谈了几句，没过多久就传来老太太确诊的消息。

“现在我们也没时间害怕了，比起在隔离区工作的‘下沉干部’，社区这点风险算不得什么。”冷涛说。

随着武汉防疫工作的深入，武汉所有小区已经实行24小时封闭管理，冷涛和同事们的战场转移到了社区检查点，居民进出登记、查体温、检查出入证，事儿很琐碎，一守就得一天，中午也没法休息。

但带给冷涛更多的还是温暖。他还记得2月15日那天，武汉降温，下了一整天的雨夹雪，他和社区干部在露天检查点坚守，有位热心居民还特意送来了暖手袋，居民的理解和支持让冷涛特别感动。

谈到疫情结束后最想干嘛，“90后”的冷涛爽快地说：“休一天假，美美睡上一天。”

(责编：李枫、岳弘彬)