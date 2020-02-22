拉各斯中资企业和华侨华人踊跃捐助国内抗击新冠肺炎疫情

中国驻拉各斯总领馆总领事储茂明会见中资企业及华侨华人代表（驻拉各斯总领馆供图）

人民网拉各斯2月21日电（记者 姜宣） 连日来，面对新冠疫情，拉各斯各中资企业员工和广大华侨华人心系祖国，以多种形式支持国内抗击疫情。拉各斯中资企业协会和各大侨团组织纷纷踊跃捐款及捐助国内最急需的医疗防护物资。

21日，驻拉各斯总领事储茂明会见了向国内抗击新冠疫情踊跃捐款捐物的中资企业和华侨华人代表，对大家的爱心之举表示衷心感谢，称其展现出了中华儿女血浓于水的真挚情感和团结一心、众志成城的民族精神。储茂明介绍了国内新冠疫情防控工作的最新进展，表示在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，目前疫情蔓延势头已得到初步遏制，防控工作取得了阶段性成效。在拉各斯各中资企业和华侨华人要积极传递中国政府和人民团结战胜疫情的坚定信心，进一步争取国际上的理解和支持，同时提醒大家切实采取有效措施，做好拉沙热等本地传染病的防控防疫工作。

会见结束后，驻拉各斯总领馆举办捐赠仪式，接受了部分中资机构和华侨华人的捐款。

据统计，在尼中土集团尼日利亚公司西南区经理部、中国远洋海运、中海油、葛洲坝集团、陕西建工、三一重工、第七化建、中材国际和奥贡自贸区等公司以及尼日利亚华侨华人联合总会、中国商贸企业协会、华助基金会、华商青年会、福建同乡总会、粤港澳同乡总会、中国木材协会、华星艺术团、安徽商会、山东总商会、华侨华人妇女联合总会、拉各斯华助中心、江西联合商会、拉各斯孔子学院等侨团组织已通过中央统战部、中国侨联和中国驻拉各斯总领馆等机构向国内捐款1.47亿奈拉（约合279万元人民币）和64万元人民币、口罩81万个、防护服1万多件。

华星艺术团团长、尼日利亚中国商贸企业协会会长倪孟晓表示，疫情防控形势异常严峻，在尼侨胞、侨团、侨领们身在非洲，心系祖国，捐款赠物，驰援祖国，展示了海外华人的拳拳爱国情怀。

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