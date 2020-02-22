美军与塔利班开始7天的停火 预计2月底签和平协议

人民网华盛顿2月21日电 （记者 李志伟）当地时间21日，美国国务卿蓬佩奥发表声明称，美方与阿富汗塔利班已就“减少暴力活动”达成协议，将从21日晚开始在阿富汗进行为期7天的停火。如果该协议得以顺利执行，双方将于2月29日签署和平协议。

英国《卫报》报道说，人们猜测美国总统特朗普可能会签署这一协议，并将之作为其外交胜利，以期帮助其连任。

蓬佩奥在声明中表示，美方与塔利班就减少暴力活动达成一致，并将这一最新进展称为“实现最终和平的重要一步”。但只有在未来一周，“阿富汗全国暴力活动减少”的情况下，美方与塔利班才会签署协议。

声明还说，包括阿富汗各方在内的谈判将会在29日协议签署后进行，“这将为达成一个全面、持久的停火和阿富汗未来政治路线图奠定基础的一步”。

蓬佩奥表示，谈判旨在“通过政治手段结束阿富汗战争，减少美军在阿驻军并且确保塔利班不再庇护恐怖分子”。

美国媒体报道，美国与塔利班在本月中旬达成为期7天的“减少暴力活动”协议。塔利班承诺将不在城市和公路上发动袭击，也不会袭击美军基地或阿安全部队的总部。北约驻阿联军和阿安全部队也将不开展针对塔利班的军事行动。

北约秘书长斯托尔滕贝格21日在一份声明中表示，“这是一次关键测试，以检视塔利班对于减少暴力活动的意愿和能力，以及是否真诚地为和平做贡献”。

塔利班在一份声明中表示，双方将安排释放囚犯，并“最终在所有外国部队撤离后为全国和平奠定基础”。

《纽约时报》援引塔利班领导人副手哈卡尼的话说，尽管塔利班“离完全信任美国还相距甚远”，但塔利班方面会“完全遵守”达成的协议。

不过，分析人士认为，阿富汗和平进程仍有很长的路要走。塔利班并不承认加尼政府，并表示只会与以普通公民身份参加谈判的政府官员对话。英国《卫报》报道说，分析人士认为，这只是春季攻势之前的一个短暂停火。

蓬佩奥在声明中呼吁塔利班方面“抓住机会”。不过，分析人士认为，美国更希望迫切地摆脱阿富汗的战争泥沼。目前，美军在阿富汗驻扎1.2万名士兵，并希望再未来削减至8600人。据报道，该协议要求美军在18个月内分阶段撤军。而塔利班则要求全部外国军队撤军。

阿富汗战争持续了19年，美国在阿富汗战场损失了数千人，花费约2万亿美元。

美国《外交政策》杂志评论说，在阿富汗战争中，美国历任总统不断说着“胜利”和“撤军”的承诺，但接下来是“僵局、挫折和惨败”。阿富汗的政治分歧为和平前景增加了另一层复杂性。“目前尚不清楚，如果阿富汗内部的谈判未能顺利展开，塔利班继续发动进攻，美国是否会派部队返回阿富汗。”

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