【国际锐评】在华外企纷纷复工 对中国经济信心不改

21日，中国商务部发布一则消息：山东省32家韩资汽车配件企业在2月15日前全部复工。

这让全球汽车企业都大大松了一口气。此前，部分外国企业因为中国生产的零部件暂时短缺，一度出现生产困难。

正如中国国家主席习近平20日应约同韩国总统文在寅通电话时所指出的：疫情对中韩经贸合作和人员往来的影响只是暂时的。现在，不仅是韩资企业，其他外资企业也在做好疫情防控的前提下陆续复工复产。

目前，上海、山东、湖南等地重点外资企业复工率超过80%，预计2月底多数地方的外企基本实现复工复产。这其中，特斯拉上海工厂2月10日正式复工，是最早复工的在华外资企业之一。

人们看到，在清晨的上海特斯拉超级工厂，约2500名返岗员工在入口处依次通过红外体温测试仪的检测后，纷纷走向各自的岗位，开启一天忙碌的工作。特斯拉除了为员工配备充足的口罩、护目镜等装备和物资外，还对工作区域进行严格消毒。这保证了疫情防控与复工复产的两面兼顾。

外企陆续复工复产，再次展现了一个拥有14亿人口的中国市场的强大吸引力。

2017年以来，中国已连续三年成为全球第二大外资流入国。今年1月，全国实际使用外资875.7亿元人民币，同比增长4%，基本延续了去年以来的平稳增长势头。

目前，在华外资企业的一个共识是，疫情对中国经济的影响是阶段性、暂时性的，中国经济长期向好的趋势不会改变。福特中国公司负责人近日就表示，中国庞大的市场刚性需求还在，福特对中国未来发展信心满满。

20日这天，有一则消息引起汽车业业内人士的广泛关注。中国最大动力电池生产商宁德时代回复媒体问询时表示，目前与特斯拉已经签订了量产供货定价协议，特斯拉将向宁德时代采购锂离子动力电池。根据特斯拉的计划，到今年年底，中国产特斯拉将实现完全国产化。

可见，中国完备的产业链对外资企业有多么重要，这不仅方便它们开拓中国市场，也有助于降低经营成本。高盛公司2018年研究报告显示，如果苹果公司将生产与组装全部移回美国，生产成本将增加37％。

这笔账，外资企业自然会算。那些时不时出现的“外企搬离论”显然无视经济规律。美国一些政客借疫情之际，鼓吹把产业链从中国转移走的说法，根本站不住脚。

为了帮助企业复工复产，中国政府出台了一系列措施，强调内外资企业同等对待、一视同仁，保障外资企业同等适用支持政策，还指导外资企业用足用好应对疫情各项支持政策措施。

以上海市为例，在出台促进企业平稳健康发展的28条措施后，截至2月15日，先后收集梳理了两批共140余家外资企业名单报银行，以便它们享受相关融资优惠政策；梳理了3家重点外资防疫物资生产企业名单报财政部门，以便它们享受相关财政政策。

这两天，船用锅炉生产商阿法拉伐（青岛）工业有限公司正在加紧交付一批销往韩国和日本的订单。该公司相关负责人接受媒体采访时说，如果没有当地政府的支持，不可能这样快地恢复生产能力。

帮人就是帮助自己。在这场中国抗击疫情的战役中，在华外资企业表现令人印象深刻。相关统计显示，截至2月14日，外资企业对中国抗疫援助累计捐资捐物总额超17.6亿。除了现金捐款外，它们还捐赠了大量基本生活用品和专业医疗用品。

这就像中国美国商会主席葛国瑞所说，“我们想用行动证明，我们也是中国社会的一分子。” 他还说，从商会会员企业高管们的反馈看，在华美企依然对中国经济抱有信心，美国企业界愿与中国加强合作。

当前，在中国人民的艰苦努力下，疫情防控取得明显成效。中国正努力把疫情影响降到最低，有信心有能力实现既定的经济社会发展目标任务。

疫情不会削弱中国14亿人口的巨大市场需求，不会动摇中国长期稳定发展的坚实基础，也不会动摇中国进一步改革开放的决心。

那些与中国共克时艰的外资外企，定会与中国一起迎来春暖花开。（国际锐评评论员）

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