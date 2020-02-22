澜湄五国支持中国战“疫”

中国的疫情牵动着世界人民的心。

湄公河流域的缅甸、老挝、泰国、越南和柬埔寨五国，与中国同饮一江水，命运紧相连。连日来，澜湄五国政党、政府领导人致电致函对中国抗击疫情表示慰问和支持。澜湄国家各行各业相关人士也纷纷以不同的形式向中方提供了支持和援助。

缅甸总统温敏表示，作为中国友好邻国，缅甸愿同中国密切合作，共克时艰。缅甸企业和人士多方筹措向中方捐赠抗疫物资。缅甸民众还在仰光大金塔等地为中国祈福、录制视频为武汉加油。

泰国哇集拉隆功国王和王后、泰国政府向中方捐赠了医疗物资。巴育总理明确表示，不拒绝中国人入境，有信心治愈患者及控制疫情。泰国国家旅游局制作中文视频，给中国武汉加油打气，送上祝福，表达善意。泰国移民局对因武汉、黄冈、鄂州机场关闭而滞留泰国的中国游客，免除了滞留罚款。

柬埔寨西哈莫尼国王和莫尼列太后分别向中国致以慰问并慷慨解囊相助。洪森首相多次明确表示，对中国政府和人民战胜疫情充满信心，并专程赴华，表达柬政府和人民关键时刻同中国政府和人民站在一起，共克时艰的决心和愿望。柬埔寨街头亮起“中国红”，支持中国抗击新冠肺炎疫情。

老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬表示，自疫情暴发以来，习近平总书记亲自领导、加强指挥，成立中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组，全面、及时地防控和应对疫情。这不仅保护了中国人民的生命安全，也保护了世界人民的生命安全。老挝各界也捐资捐物支持中国抗击疫情。此外，老挝人民对在老中国公民不歧视、不排斥。

越南总理阮春福表示，越南人民十分关心中国人民当前遇到的困难，对此感同身受。中国党和国家领导人和中国人民为抗击疫情作出的巨大努力和体现的国际合作精神，为保护地区和世界人民健康做出了贡献。他相信在中国共产党的英明领导下，中国凭借抗击非典的经验，一定能够早日战胜疫情。作为东盟轮值主席国，越南发表主席声明，对中方抗击疫情的努力表示支持。越南社会各界积极向中国捐赠抗疫物资。

澜湄各国向中国政府捐赠各类救援物资，包括防护服、口罩等医疗器材设备以及大米等生活物资，解决了中国的燃眉之急。此外，各国对中国侨民的人道主义关怀、妥善安置来自中国疫情严重地区游客，并对疑似病人及时救助，充分体现了澜湄国家人民之间的深情厚谊和患难与共的精神。

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