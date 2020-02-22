风月同天之情，中国铭记在心（观象台）

“山川异域，风月同天”，这句相传出自唐代鉴真大师东渡时的偈语，在千年之后写于日本汉语水平考试HSK实施委员会向湖北高校捐赠的物资包装盒上，成为2020年初最暖中国人心窝子的一句话。

我们感叹于文字传递的人文之美，更感动于文字蕴藏的情谊之深：你我虽然远隔山川，身在异域，但抬首仰望，头顶是同一轮明月。这份风月同天之情，成就了1300多年前中日民间友好往来的一段佳话，也在今天将日本及世界各地民众与中国人民紧紧连在一起。

这份风月同天之情，是全人类命运相依的情感共鸣。疫情发生之后，俄罗斯女孩安娜“扫街”购买400多个口罩，亲手寄往武汉；日本一些药店贴上“中国加油”的标语，甚至将口罩等防疫物资降价销售；许多国家的年轻人不约而同地走上街头，手举标语，呼吁不要因为疫情而歧视中国和华侨华人……外国民众自发的善意正义之举，彰显了人道主义精神，也为“风月同天”四字写下新的注脚。

天下一家。我们虽然肤色不同、语言不通，素昧平生，相距遥遥，可是命运与共，真情相通，有着急人所急、想人所想的共同基因。病毒无情人有情，各国人民心通此情。

这份风月同天之情，是同住“地球村”的守望之道。我们居住的蓝色星球，不是被海洋分割成一个个孤岛，而是被海洋连结成互联互通的整体。尤其是在这个全球紧密交织的时代，一只蝴蝶扇动几下翅膀，就有可能引发万里之外的一场风暴。中国人民全力抗击的疫情，同样是全人类共同面临的挑战。

世界卫生组织在将新型冠状病毒感染的肺炎正式命名为“COVID-19”时解释称，选择这一名称，是为了避免将此病毒与地域、动物或个人所关联，消除歧视。攻克病毒绝非一国一城之事。只有打破疆界藩篱，凝聚全球力量，才能守护全人类的平安健康。助人亦是自助，各国人民心同此理。

这份风月同天之情，中国铭记在心。中国有句老话：“滴水之恩当涌泉相报。”过去，当印尼海啸、墨西哥地震、非洲埃博拉疫情等灾难降临时，中国政府和人民总是第一时间向受灾国伸出援手。如今，中国身处病毒侵袭的艰难时刻，来自五洲四海的点点光亮，汇聚成一团炽热的火焰，温暖了14亿多中国人民的心。未来，怀揣这份珍贵的患难真情，中国人民将继续与世界各国人民并肩而立，同舟共济，携手应对一切挑战。

同气连枝，珍重待春风。战“疫”胜利之时，我们定会忆及这份跨越山川的情谊，心一定暖暖的。

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