澜沧江—湄公河合作外长会举行

本报万象2月21日电 （记者孙广勇）2月20日，澜沧江—湄公河合作第五次外长会在老挝万象举行。国务委员兼外长王毅和老挝外长沙伦赛共同主持，柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆、泰国外长敦、缅甸国际合作部部长觉丁和越南副总理兼外长范平明出席。

王毅在发言中表示，澜湄合作启动近4年来，机制建设日益完善，合作领域持续拓展，内生动力不断增强，澜湄意识深入人心，有力促进了流域各国关系发展。澜湄合作正在从快速拓展期进入全面发展期。应抓紧落实业已提出的各项倡议，确保下一阶段合作方向更加明确，动力更加充沛，成果更加丰硕。一是从加强贸易联通入手，把澜湄合作与“陆海新通道”结合起来，加快推进澜湄流域经济发展带建设。二是加强公共卫生合作，以此次共同应对疫情为契机，探讨建立重大突发公共卫生事件联合处置机制，使公共卫生安全成为澜湄合作新的增长点。三是深化水资源合作。中方愿积极考虑同湄公河国家分享澜沧江全年水文信息，确保水资源合理可持续利用。四是进一步推动农业合作。在抓紧落实“澜湄农业三年行动计划”基础上，用好澜湄农业合作机制，使更多湄公河国家产品进入中国市场。五是重点推进民生合作，用好澜湄合作专项基金项目，不断提升民众的获得感。六是积极开展非传统安全合作，加强治国理政交流，共享发展经验，共同维护边境地区和平安宁。七是促进次区域机制协调发展，与大湄公河次区域合作、三河流域、湄公河委员会等机制加强交流，发挥更大效益。

与会各国外长都对中方抗击新冠肺炎疫情表示坚定支持，相信中方将尽快战胜疫情。外长们回顾了澜湄合作第二次领导人会议和第四次外长会成果落实情况，感谢中方为促进澜湄国家经济社会发展提供的帮助，对既定合作框架内项目特别是水资源、民生等领域合作进展表示满意，认为深化澜湄合作有助于更好应对面临的挑战。外长们赞同王毅国务委员兼外长关于下阶段澜湄合作建议，同意为年内举行第三次领导人会议做好认真筹划和准备。

会议通过了《澜湄合作第五次外长会联合新闻公报》。

《 人民日报 》（ 2020年02月22日 03 版）

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