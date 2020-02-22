中国探月成就为世界作出贡献（国际论坛）

截至2020年2月19日，嫦娥四号着陆器和探测器已在月球背面工作412天，“玉兔二号”月球车累计安全行走378.45米，成为人类历史上在月面工作时间最长的月球车。

2018年12月，中国嫦娥四号探测器成功发射，并于2019年1月实现人类历史上首次航天器在月球背面软着陆和巡视勘察，为人类月球探测史翻开新的篇章。这是一项伟大成就，为表彰嫦娥四号实现的技术突破及其为促进月球探测国际合作作出的贡献，我所在的月球村协会将2019年优秀探月任务奖颁发给嫦娥四号。

向嫦娥四号颁发的优秀探月任务奖是月球村协会首次颁发这一奖项。月球村协会成立于2017年，是一家总部位于维也纳的非政府组织，旨在为对月球探测感兴趣的政府、产业、学术界和公众等相关方建立一个永久性全球非官方论坛，并致力于促进月球探测合作。协会决定，自2019年起每年以颁发优秀探月任务奖的形式，表彰在前一年或当年为月球探测作出杰出贡献的项目，更好促进在月球探索领域的国际合作。

月球背面可以说是宇宙上最安静和孤独的区域之一，复杂的地貌特征以及无法建立探测器与地球间的直接信息联系，都是月背研究面临的典型困难。在应对这些挑战的过程中，中国通过成功发射嫦娥四号，向世界展现了解决这些问题的成熟技术。

更可贵的是，嫦娥四号不仅仅是一个中国制造的月球探测器，它吸引了广泛的国际合作与参与。在嫦娥四号的科学载荷中，有来自德国、荷兰、沙特和瑞典的仪器和设备。

去年12月27日，中国成功发射了长征五号遥三运载火箭，这将为中国未来的登月计划提供强有力的支持，为今后的探月活动、中国空间站建设以及火星探测计划提供重要基础保障。2020年初，中国展现出完成具有挑战性月球探测任务的重要技术能力。

月球村协会期待在技术层面和人文领域与中国同仁加强合作。我们在协会网站上专门开通中文版网页，希望能吸引更多对月球探索感兴趣的中方人士参与到月球村协会的活动中来。

当前的月球探索正面临来自科学、技术、政治等多个方面的重大挑战。想要实现对月球可持续的勘探和利用，国际合作是必不可少的环节。目前，许多国家之间已经建立非常良好的科研合作，我相信未来将有越来越多的国家参与其中。任何一个国家在月球或月球周边进行探测时都可能遇到技术难题，国际合作无疑可以提供必要的帮助和支持。中国在空间科学和技术领域取得了伟大成就，中国探月任务可惠及世界。

（作者为月球村协会主席、意大利籍科学家）

《 人民日报 》（ 2020年02月22日 03 版）

(责编：岳弘彬)