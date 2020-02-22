图为松山芭蕾舞团在东京塔观景台表演节目，为中国抗击新冠肺炎疫情加油。

本报记者 刘军国摄

2月18日，日本地标建筑东京塔点亮中国红，以此声援武汉、支持中日两国人民共同抗击新冠肺炎疫情。

“希望日中携起手来，共同战胜疫情，早日回归健康生活。”东京塔公司社长前田伸说：“希望这种祈愿能通过东京塔的红光传递到中国，传递到武汉。”

“武汉，加油！中国，加油！人类，加油！全世界医疗界的英雄们，加油！”一首首激情澎湃的诗歌朗诵，一段段优美动人的芭蕾舞蹈，松山芭蕾舞团在东京塔观景台的表演令现场观众动容。

松山芭蕾舞团是日本著名的芭蕾舞团之一，曾以芭蕾艺术促进中日两国友好交流。几天前，舞团录制合唱《义勇军进行曲》的视频声援中国，感动无数网友。

“数千年来，中国无论遇到什么困难，都绝不轻言放弃。相信日中两国携手，一定能战胜这次疫情！”松山芭蕾舞团总代表清水哲太郎由衷表示。

日本著名小提琴演奏家大谷康子用小提琴与中国传统乐器编钟合奏了一首祈福乐曲。该曲在中国古曲的基础上加以改编。舞台背景在东京塔外的夜景和武汉历史建筑之间变换。

此次活动策划人、全日本华侨华人联合会名誉会长颜安表示：“出土自湖北省的编钟在世界音乐界拥有特殊的文化象征意义。我们希望在东京塔，用这种传统乐器为武汉祈福。”

为了让更多日本民众看到中国在抗击疫情上所作出的努力，东京塔观景台内的大屏幕将循环播放中国抗击疫情的视频，直至疫情结束。

（本报东京电）

《 人民日报 》（ 2020年02月22日 03 版）

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