为世界公共卫生事业尽责担当（和音）

有为有效的中国行动，也将进一步推动凝聚起防控疫情的全球力量，同国际社会一道维护地区和全球公共卫生安全

“中方采取强有力防控措施，不仅是为了维护中国人民生命安全和身体健康，也是为世界公共卫生事业作贡献。”2月20日，习近平主席在应约同韩国总统文在寅通电话时如是强调。自新冠肺炎疫情暴发以来，习近平主席已应约与多个国家领导人通电话，在沟通中国采取最全面、最严格、最彻底举措防控疫情情况的同时，也向世界展现了中方秉持命运共同体理念，与世界一道共同应对疫情，共同维护全球公共卫生安全，促进世界人民健康福祉的坚定决心与信心。

中国全力筑牢控制疫情蔓延的防线。疫情发生以来，中国政府本着对人民群众生命安全和身体健康高度负责的态度，采取了前所未有、世所罕见的防控与救治举措，很多举措甚至远超《国际卫生条例》要求——以创纪录的速度完成病毒分离、基因测序，并同世界卫生组织分享；用10天时间在疫情最严重的武汉市火速建成两所专门医院；从全国抽调3万多名医护骨干紧急驰援最前线；组织全国力量进行药物研发攻关……在美国库恩基金会主席罗伯特·库恩看来，中国为阻止疫情蔓延进行了全民动员，整个国家都行动起来抗击疫情，这是中国全社会对世界的庄重承诺。

中国速度为世界争取了宝贵的时间窗口。病毒传播速度快，疫情就是动员令。“如果这种病毒在一个卫生系统薄弱的国家传播，我们不知道它会造成什么样的损害。”回想世卫组织总干事谭德塞20多天前的话，人们更能看清楚中国在这场抗击疫情的紧急行动中争分夺秒的意义。正是因为中国速度、中国规模、中国效率，目前全球仅20多个国家受疫情影响，远低于2009年甲型H1N1流感疫情影响200多个国家和地区的记录；99%的病例发生在中国境内，中国以外的病例数约为1%。无论是在发展中国家还是在发达国家，对中国采取全面有力措施防控疫情并努力防止疫情在世界蔓延表示高度赞赏的声音都十分响亮。

中国实践为世界防疫树立新标杆。中国从疫情一开始就采取公开、透明、负责的态度，与世界卫生组织及各国加强沟通、密切合作，及时通报信息，尽全力阻止疫情在全球传播。中国官员和驻外使节积极主动介绍中国抗击疫情的最新情况，坦诚回答国际媒体关心的各类问题；中国邀请世卫组织等相关专家前往武汉实地考察，并积极配合世卫组织专家考察组在北京、广东、四川等地考察。世卫组织多次高度赞赏中国的负责任态度，充分肯定中方采取的果断措施，对中国战胜疫情充满信心。迄今为止，已经有160多个国家和国际组织负责人向中国致电致函表示支持。

中国担当生动诠释命运共同体理念。疫情防控和公共卫生应急管理，是跨越国界的挑战。疫情面前，考验的不只是人类智慧，更是团结精神与责任担当。中国一方面像对待本国公民一样，保障外国在华公民的生命安全和身体健康，一方面通过参加中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会等行动为提升公共卫生合作水平、促进地区人民健康安全凝聚共识。患难之际，更能彰显命运与共的弥足珍贵——在得知日本新冠病毒核酸检测试剂不足后，中国在自身面临疫情严峻挑战的时刻立即向日方表达提供协助意愿，紧急向日本国立传染病研究所捐赠一批新冠病毒核酸检测试剂盒。不久前，谭德塞总干事不无感慨地指出：“世卫组织一直呼吁各国领导人在公共卫生挑战面前展现足够的领导力和政治意愿，而中国在这方面的表现值得其他国家学习。”

病毒是人类共同的敌人，维护人的生命健康是人类共同的责任。在共同对抗病毒的全球语境下，支持中国就是支持世界，中国的胜利就是世界的胜利。有为有效的中国行动，也将进一步推动凝聚起防控疫情的全球力量，同国际社会一道维护地区和全球公共卫生安全。

《 人民日报 》（ 2020年02月22日 03 版）

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