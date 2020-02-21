南非媒体：不要被美国反华宣传迷惑

中国驻南非大使馆官网截图

人民网讯 据中国驻南非大使馆网站消息，2月18日，中国驻南非大使林松添在使馆举行记者会，对正在非洲进行首访的美国国务卿蓬佩奥近日攻击中国共产党和中国政治制度以及华为5G技术、挑拨中非友好的言论进行批驳，引发当地媒体强烈反响。20日，南非主流媒体《公民报》发表题为“不要被美国反华宣传迷惑”的评论文章，批评美国蓄意抹黑攻击中国，呼吁非洲国家不要上当。主要内容如下：

特朗普政府在干涉别国内政方面毫无底线可言。美国国务卿蓬佩奥近日访非期间发表的有关中国和非中关系的错误言论，充分暴露了美国对于如何处理同中国的贸易和投资竞争已经黔驴技穷。

蓬佩奥在任职近两年后才首次访问非洲。他以典型的牛仔风格，大部分时间都在诋毁中国，引发政治外交人士的激烈反应。正如新西兰美国外交政策专家沙塔马瑟比所总结，“蓬佩奥根本不是在访问塞内加尔、安哥拉和埃塞俄比亚，他来非洲的目的就是为了攻击中国。”

“蓬佩奥一直在不遗余力地诋毁中国政府，其根本用意是说服非洲将美国投资作为中国投资的替代选择。”“此次访问到目前为止，除了其发表的反华和挺美言论外，似乎没有任何实质性成果”。

中国驻南非大使林松添在本周二记者会上表示，“蓬佩奥的论调没有任何市场，无人相信他。他曾长期在特殊领域工作，现在也仍然身处冷战时代，没有改变他过时的‘零和博弈’思维，对中国抱有仇恨、敌意和意识形态偏见。”

美国的确是世界第一大经济体，在国际市场上具有主导地位，然而这并没有赋予它对非洲国家领导人指指点点的权力，非洲国家有权自己选择同哪国交朋友。

美国太过担忧中国快速的经济增长，因此反而暴露了应对中国上的不足。

在最近举行的第56届慕尼黑安全会议上，美国国防部长埃斯珀称中国“日益威胁世界秩序”，指责北京方面通过华为部署“邪恶战略”。埃警告欧洲国家不要依赖华为5G技术，称这将危及西方国家内部体系。

事实上，华为是5G领域的世界领军企业，也是全球最大的互联网基础设备供应商。非洲80%的骨干网络基础设施是由华为和其他中国公司建造的。

林松添大使表示，“美国以所谓的国家安全为借口，动用国家力量打压华为，甚至迫使欧洲、日本、澳大利亚等盟国中止与华为合作，并施压一些非洲国家效仿”，“其霸凌行为损人不利己。”

美国诬称华为会对美、欧和其他国家构成安全威胁，然而世界不应该上当受骗。还记得当年布什-布莱尔联盟想让全世界相信伊拉克隐藏了大规模杀伤性武器吗?这个论点至今未得到证实。山姆大叔的危险宣传可以休矣！

(责编：岳弘彬)