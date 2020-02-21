外交部谈中日围绕抗击疫情互动：投我以木桃，报之以琼瑶

人民网讯 据外交部网站消息，2月21日，外交部发言人耿爽主持网上例行记者会。

有记者问：日前，日本政府第五架接返侨民包机向武汉运送了新一批医疗防护援助物资，有不少中国网友在网上留言致谢，并表示日本国内也面临抗击疫情任务，日本朋友要给自己留一点防疫物资，保护好自己。中国驻日本使馆发布消息称，中方近日向日本国立传染病研究所捐赠了一批新冠病毒核酸检测试剂盒。请问中方如何看待中日双方围绕抗击疫情的互动？

答：我几天前讲过，疫情无国界，人间有真情。面对这场突如其来的严重疫情，中日作为一衣带水的友好邻邦，理所当然要加强合作，携手应对。

疫情发生以来，日本政府和人民第一时间向中方伸出援手，向中方提供了宝贵的支持和帮助，中方铭记和珍惜这份友情。当前日本国内疫情也牵动中国人民的心，我们感同身受。

“投我以木桃，报之以琼瑶”。尽管当前中国国内疫情形势依然严峻，防疫物资还不是那么充裕，但我们愿在努力抗击本国疫情的同时，进一步同日方分享信息和经验，并根据日方需要，继续向日方提供力所能及的支持和帮助。

中日两国互帮互助，传递的是友谊，收获的是互信。这也是中国与整个国际社会共同应对全球性挑战的一个缩影。中方愿同日方继续保持密切沟通，加强协调合作，共同维护两国人民的生命安全和身体健康，为维护地区和世界的公共卫生安全作出积极贡献。

全文如下：

首先向大家通报一组数字：根据中国国家卫生健康委今天上午发布的统计数字，2月20日0—24时，中国境内新增治愈出院病例2109例。截至2月20日24时，中国境内累计治愈出院病例18264例。

问：王毅国务委员昨天出席中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会，你能否介绍会议相关情况？这次会议对于地区国家合作应对疫情有何特殊意义？

答：新冠肺炎疫情发生后，中国和东盟迅速商定举行了这次特别外长会。这是自疫情发生以来，地区国家首次聚焦公共卫生安全的多边外长会，具有特殊重要意义。会议十分成功，取得了积极成果，发表了《中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会联合声明》。会议期间，中国和东盟各国临床医学专家还平行召开了视频会议，重点围绕诊疗方案和救治经验进行了富有成果的交流。

王毅国务委员兼外长和东盟各国外长就中国和东盟携手应对疫情达成了重要共识，一致认为要同舟共济、相互支持、共克时艰。王毅国务委员介绍了中国为抗击疫情采取的有力举措及明显成效，并提出四点合作倡议：一是加强对接，联防联控；二是着眼长远，确立长效合作机制；三是理性应对，战胜恐慌；四是化危为机，培育新合作增长点。中方主张得到东盟各国外长的一致高度评价。

与会各方高度赞赏中方为抗击疫情采取的坚定举措以及展现的公开透明和高度负责任态度，充分肯定中国为维护地区及全球公共卫生安全作出的重要贡献，相信中方一定能尽快战胜疫情。各方表示，东盟和中国应加强团结合作，全力避免正常交往和合作受到影响，加强经验交流借鉴，共同提升地区公共卫生安全能力。

需要特别指出的是，这是一次暖心和令人鼓舞的会议。东盟各国外长在开会前共同上台，肩并肩手拉手，为武汉加油！为中国加油！为东盟加油！我想这再次体现了中国和东盟相互扶持、守望相助的优良传统，体现了地区国家以及整个国际社会为中国抗疫斗争提供的宝贵支持。我们坚信，中国—东盟关系将在共同抗击疫情中迈上更高水平，中国—东盟命运共同体建设也将在经历这场考验后得到更加扎实的推进。

问：日前，日本政府第五架接返侨民包机向武汉运送了新一批医疗防护援助物资，有不少中国网友在网上留言致谢，并表示日本国内也面临抗击疫情任务，日本朋友要给自己留一点防疫物资，保护好自己。中国驻日本使馆发布消息称，中方近日向日本国立传染病研究所捐赠了一批新冠病毒核酸检测试剂盒。请问中方如何看待中日双方围绕抗击疫情的互动？

答：我几天前讲过，疫情无国界，人间有真情。面对这场突如其来的严重疫情，中日作为一衣带水的友好邻邦，理所当然要加强合作，携手应对。

疫情发生以来，日本政府和人民第一时间向中方伸出援手，向中方提供了宝贵的支持和帮助，中方铭记和珍惜这份友情。当前日本国内疫情也牵动中国人民的心，我们感同身受。

“投我以木桃，报之以琼瑶”。尽管当前中国国内疫情形势依然严峻，防疫物资还不是那么充裕，但我们愿在努力抗击本国疫情的同时，进一步同日方分享信息和经验，并根据日方需要，继续向日方提供力所能及的支持和帮助。

中日两国互帮互助，传递的是友谊，收获的是互信。这也是中国与整个国际社会共同应对全球性挑战的一个缩影。中方愿同日方继续保持密切沟通，加强协调合作，共同维护两国人民的生命安全和身体健康，为维护地区和世界的公共卫生安全作出积极贡献。

问：据印度媒体报道，中国已同意和印度等国家一起对巴基斯坦发出严厉信息，敦促巴履行打击恐怖主义融资和洗钱承诺。报道称，这标志着中国立场的重大转变。此前，中国一直在金融行动特别工作组（FATF）中坚定支持巴基斯坦。中方对此有何评论？

答：中方在有关问题上的立场没有改变。

巴基斯坦为完善国内反恐怖融资体系做了大量工作，在2月20日刚结束的金融行动特别工作组（FATF）巴黎全会上，绝大多数成员充分肯定巴方努力。全会最终支持巴继续落实现有整改行动计划，并决定予巴更多时间。

中方始终强调，FATF的宗旨和目标是支持各国改进反洗钱和反恐怖融资体系、维护国际金融体系安全。我们愿同有关各方一道，继续在此方面为巴提供更多帮助。

问：据报道，伊朗卫生部确认，截至目前，伊朗境内新冠肺炎确诊病例为5例，其中2例死亡。中方对此有何评论？

答：中方密切关注伊朗国内新冠肺炎疫情发展，对病故者表示哀悼。

在这场抗击疫情的斗争中，中方同伊方坚定地站在一起。伊朗政府和人民为中国抗击疫情提供了宝贵支持和帮助，扎里夫外长是全球第一个公开声援中国的外长。

中方愿同伊方密切开展沟通协调，加强防疫合作，力争早日战胜疫情，共同维护两国人民身体健康和世界公共卫生安全。

问：中方为何拖延向印度赴湖北撤侨及运送医疗物资的包机发放飞行许可？

答：中方一直为印度接回本国公民提供协助，目前已有400多名在湖北的印度公民回到了新德里。关于印方计划接回剩余的80名印公民，两国主管部门正沟通协调，不存在中方拖延发放飞行许可的情况。

中国政府高度重视所有在华外籍人员的生命安全和身体健康，已经并将继续向他们提供一切必要的帮助。

目前，中方的防疫措施正不断取得成效，希望有关国家重视世卫组织的合理建议，避免过度反应。中方也将同国际社会共同应对疫情，促进世界公共卫生事业。

问：在昨晚举行的美国总统大选民主党辩论中，布隆伯格和拜登均谈及中国应对气候变化举措，有褒有贬。拜登称中方利用“一带一路”倡议向其他国家出口煤炭以转移碳排放。你对此有何评论？

答：大选是美国内政，我们不作评论。

关于气候变化问题，我愿重申，中国坚持走绿色可持续发展道路，致力于建设生态文明，一直采取积极措施应对气候变化，参与相关领域的国际合作。中方的贡献有目共睹，得到国际社会普遍好评。

我们愿与各方一道，继续推动落实《巴黎协定》，共同为应对全球气候变化作出努力与贡献。

(责编：刘洁妍、杨牧)