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临时入境限制措施使澳大利亚经济受损

2020年02月21日16:01  来源：人民网-国际频道
 

人民网悉尼2月21日电 2月20日，澳大利亚政府再次宣布延长临时入境限制措施，并将每周进行重新评估。所有从中国出境或过境的游客不得进入澳大利亚境内。不少旅游和教育从业者表示，该旅行禁令正在给澳大利亚旅游、国际教育及相关产业带来巨大损失。

中国是澳大利亚最大旅游客源国，往年1月至2月期间是中国游客到澳大利亚旅游的高峰期。澳政府的入境限制措施使中国游客数量近乎为零，原本因山火受到影响的旅游业雪上加霜。

据澳大利亚广播公司报道，澳大利亚维多利亚州旅游业委员会首席执行官费利西亚?马里亚尼称，因中国游客大量减少，目前行业正处于“崩溃”中。数据显示，维州有9.2万人直接或间接从事旅游相关工作，中国游客给维州旅游业带来34亿澳元的收入，占当地旅游业收入的39%。禁令的实施给菲利普岛、大洋路、疏芬山等维州大型热门旅游景点造成严重打击。

目前，澳大利亚旅游业理事会已致信澳大利亚政府，寻求紧急财政救助。澳大利亚新世界旅游集团悉尼办公室总经理翟舒羽对此说道：“我觉得受限制措施冲击最大的就是旅游业了，尤其像我们旅行社，这个影响是断崖式的。”

国际教育是澳大利亚第三大出口产业，中国是澳大利亚最大的留学生来源国。2018年国际教育对澳大利亚经济的贡献总额达到376亿澳元，由此衍生的工作岗位多达24万个。据澳媒报道，由于限制措施，超10万名中国留学生可能无法按时返澳上课。临时入境限制措施的实施或给澳大利亚教育产业带来80亿澳元的经济损失，不少学生可能会转向英国、加拿大等国家进行留学。

为中国留学生提供咨询服务的澳际留学教育集团总经理王艾琳说，限制措施对国际教育行业是一个非常大的冲击。以自己公司为例，在过去两个星期，来办公室咨询的学生数量下降很多。

此外，不少相关行业也在遭遇困境。唐人街原本是悉尼最繁忙的地段之一，随着游客和留学生被限制入境，不少餐馆或商店的客流量骤减。在唐人街经营多家火锅店的章老板说：“对于商家而言，不让学生回来是非常严重的打击。如果限制措施持续三个月的话，我觉得唐人街的餐厅至少要关掉一半以上。”（崔耀元 狄萱 陈子忻）

(责编：于洋、燕勐)
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