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制度优势让中国强起来，也展现出强大战“疫”能力

2020年02月21日15:34  来源：人民网-国际频道
 

2月18日，人民网发布的《以事实说话：美国2009年甲流蔓延与中国战“疫”》的短视频引起海外网友热议。

人民网北京2月21日电（羡江楠） 近日，人民网发布的一条视频引起海外网友热议。这条《以事实说话：美国2009年甲流蔓延与中国战“疫”》的双语短视频于2月18日一经发布便引发广泛关注。该视频将中国新冠肺炎疫情与美国2009年甲型H1N1流感疫情等类似事件进行了对比，利用事实与数据呈现了中美两国应对公共紧急事件的不同表现。中国的防控疫情举措赢得了海外网友的广泛赞誉，同时引发了公众对美国应急响应体制的深刻反思。

中国爆发新冠肺炎疫情以来，一些美国媒体和政客借机诋毁中国政府，并攻击中国的政治体制。人民网英文版发布的视频指出：“事实和数据清楚地表明，中国战疫的速度之快、规模之大以及效率之高都展现了其制度优势。如果美国政府不能采取行动制止来自本国的H1N1病毒蔓延至全球200多个国家，如果美国政府不能为维护世界公共卫生安全提供帮助，美国政客们至少可以停止对其他国家指手划脚。”

在这条视频下，世界各地的网友纷纷在评论区表示支持和赞同。“了解疫情的人士都对中国大加赞赏，赞扬中国为阻止疫情蔓延而采取的有力措施。”一名网友在网站上留言称赞道，并表示，中国的体制不仅使中国发展成为一个强大的国家，在防控疫情方面也展现出了更强的能力。脸书用户AnuRuddha Bajracharya对火神山医院在短短10日之内建成盛赞不已，称其“足以解释中国为防控疫情作出的努力”。

世界各地的网友纷纷在评论区赞扬中国防控疫情举措。（人民网脸书账号截图）

与此同时，众多网友指出美国的应急响应机制失灵或运作不力，并举出2009年美国甲型H1N1流感疫情等事例予以佐证。

网友Cheah Phee Kheam说，“实话讲，美国应对甲型H1N1毫无作为，任由疫情蔓延成为全球性流感。”另有网友在文章下贴出美国疾控中心发布的美国流感最新数据，2019年秋天以来，全美范围已有2600万人感染流感病毒，死亡人数高达14000人。

网民Hari留言称，中国负起了责任，但“美国没有”。2009年年4月后的一年内，因其未能迅速、果断地采取行动应对H1N1病毒，致使全球数十万人死亡，美国应该受到最严厉的谴责。“它竟敢评判和谴责北京？！”该网友表示，美国自己的房子都是玻璃做的，却毫无顾忌地向中国掷石头。

事实上，美国的应急响应系统一直饱受诟病。不仅舆论吐槽不断，官员、专家和媒体也纷纷指责美国政府在应对突发事件时行动迟缓、无力采取严格的防控措施。

罗伯特·伍德·约翰逊基金会（Robert Wood Johnson Foundation）的报告指出，2009年甲型H1N1流感的爆发“已经暴露出应对公共卫生紧急情况的能力存在严重的不足”。报告称，美国有20个州在10项应急基础设施的指标中只有不到6项，而三分之二的州有不到7项。报告写道，“一直以来，‘赤字’的是领导力”。

2005年“卡特里娜”飓风席卷新奥尔良，救灾不力也暴露出美国应急系统的“典型失败”。共和党联邦参议员苏珊·柯林斯(Susan Collins)称，政府对这场灾难的整体反应是“严重不足的”，并发问，“如果我们的体制在没有敌人的情况下都表现得如此糟糕，那么我们的联邦政府、州政府和地方政府将如何去应对一场没有提前预警的恐怖袭击呢？”

尽管美国在处理类似国内突发事件时表现不尽人意，但一些美国媒体仍居心叵测地利用疫情抨击中国，借机发表种族歧视言论、恶意抹黑攻击中国。

2月3日，《华尔街日报》刊发美国巴德学院教授米德一则关于中国的评论文章，借疫情唱衰中国经济，妄称中国是真正的“亚洲病夫”，在中方多次向《华尔街日报》提出严正交涉无果而宣布吊销《华尔街日报》3名记者的记者证后，美国国务卿蓬佩奥立即跳出来谴责中国限制言论自由，美国某些媒体及其背后政客的嘴脸暴露无疑。

疫情犹如一面镜子，照出不同国家的格局和态度。正如网友Dii Zd感慨称，“媒体从来没有像现在对待中国那样对待过美国”。众多网友发声呼吁，不要采取针对中国的旅行或贸易限制，放下仇恨，摒弃种族主义。疫情无国界，病毒才是人类共同的敌人。

对于一些西方媒体反华情绪的根源所在，一位名叫Cinq的网民分享了他的看法。他认为，西方主流媒体由于惧怕和抵触中国的崛起，永远不会用正面的话语来描述中国。“中国正在面临一场孤立中国、限制其海外影响力的运动，这就是中国崛起的困境。”

的确，中华民族伟大复兴的征程，不会一路平坦。此次新冠肺炎疫情便是考验之一。面对全新疫情，中国反应迅速，执行有力，通过关闭离汉通道等强有力的措施，有效防止了疫情进一步蔓延，彰显了制度优势下的最强战力。

与此同时，中国及时向国内外发布疫情信息,积极回应境内外关切。外交部发言人耿爽表示，当前，中国人民正在全力抗击新冠肺炎疫情，不仅在对自己负责，也在为维护世界公共卫生安全尽责。

在共同的疫情面前，中国与世界和衷共济、休戚与共。正如世界卫生组织总干事谭德塞所说，中国为控制病毒扩散采取了“英雄的”措施，为世界提供了宝贵的“窗口期”。他强调，疫情当前，不要再攻击和抹黑某一个国家，世界各国应当团结起来，抗击共同的敌人。

“中国无需要求我们赞美。”谭德塞强调：“事实胜于雄辩，世界自有评判。”

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(责编：刘叶婷、杨牧)
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