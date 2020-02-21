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王毅：对接“陆海新通道” 助力澜湄流域经济发展带

2020年02月21日13:50  来源：人民网-国际频道
 

人民网万象2月21日电（记者 孙广勇）2月20日，国务委员兼外长王毅在老挝万象出席澜沧江－湄公河合作第五次外长会后同老挝外长沙伦赛共同会见记者。王毅应询介绍了中方就推动澜湄合作与“陆海新通道”结合，助力建设澜湄流域经济发展带的考虑。

王毅表示，澜湄流域经济发展带是六国的共同愿景。要把愿景变为现实，首先要加强贸易联通。“陆海新通道”是一条贸易和产业合作的纵向大通道，将把“一带”和“一路”有机连接在一起，向北可以通往中亚和欧洲，向南连接东南亚和南亚，辐射数十个国家和地区。如果澜湄合作与“陆海新通道”结合，湄公河国家产品就可以直接进入中国中西部大市场，进而输往中亚和欧洲市场。

王毅说，中方提出这一设想得到澜湄国家的积极响应。如何做好澜湄合作与“陆海新通道”的协调对接，各方下一步可进行探讨。中方建议：一要支持口岸便利化，加强海关、检验检疫合作，提升通关效能，打通物流瓶颈；二要加强基础设施互联互通，解决“联而不通、通而不畅”的问题；三要推动规则标准互认、数据信息共享，加快国际贸易“单一窗口”建设，实现信息化平台共建共享。通过这些举措，六国将实现更高水平的贸易联通，进而带动产能、跨境经济、工业园区合作，推动全流域经济提质增效升级，加快澜湄流域经济发展带建设。

(责编：于洋、燕勐)
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