战“疫”关键词：我国外交官的硬核回应

【编者按】传递中国声音，亮出中国态度。新冠疫情发生以来，身处外交一线的我国外交官们迅速行动，将国内信息及时、同步向外界发布。面对国际社会对中国防控疫情举措的关注，他们利用机会在各个场合积极对外介绍战“疫”进展；面对个别国家、媒体无视中国抗击疫情的巨大努力，无端攻击、质疑中国的声音，他们言辞得体、有理有据地驳回指责，击破谣言；面对各国民众对中国伸出援手，支持中国战“疫”的善举，他们将这份温情铭记于心，由衷感谢。外交官们的发声诠释了中国公开透明、负责任的大国形象，展示出中国在全球公共卫生治理领域的大国担当。

关键词一：真金不怕火炼

2月14日，德国柏林，国务委员兼外长王毅接受路透社副总编加洛尼专访。

“中国有句话，‘烈火炼真金’。我们相信，经过这场疫情考验，中国人民将会更加坚强团结，中国经济将更加稳健可持续，全体中国人民会以更坚实步伐，实现全面小康，迈向现代化进程。中国还有一句话叫做‘患难见真情’。在共同抗击疫情的斗争中，中国同各国之间的友谊和信任将得到加强和深化。各国都会意识到，我们身处一个地球村，国与国的命运已经紧密地联系在一起。”

——在被问到中国是否因此次疫情而面对一场对华信心危机时，王毅国务委员兼外长作出上述回应。

关键词二：一力担当

2月18日，中国驻南非大使林松添就抗击新冠肺炎疫情举行第三次记者会。

“新冠病毒是致命的传染病。疫情没有国界。中国有14亿人口，设想如果没有采取这般最严厉、最果断、最有效的全国联防联控机制，不惜代价坚决把疫情控制消灭在中国境内，今天的世界能这么安宁吗？”

——针对南非《商报》转载《金融时报》报道称中国早期应对疫情不力的不实说法，林松添大使作出上述回应。

关键词三：欲言先自省

2月14日，驻法国使馆新闻发言人就针对中方抗疫斗争的少数不负责任言论发表谈话。

“我们也注意到了一些对中国毫无根据的恶意指责。比如，对中方在疫情爆发初期应对工作中的不足和失误幸灾乐祸，妄言这是中国‘专制制度’造成的结果。说实话，面对如此突如其来的疫情，世界上有哪个国家敢说轻松应对。美国政府在应对2005年卡特琳娜飓风、2009年甲型H1N1流感疫情过程中问题百出，谁将其归咎于美国的国家体制或是资本主义制度？”

——针对中方防控疫情期间的少数不负责任言论，驻法国使馆新闻发言人作出上述回应。

关键词四：信心源自实力

2月11日，外交部发言人耿爽主持网上例行记者会。

“概括地讲，疫情对中国经济影响的大小，取决于疫情防控的进展和成效。我们相信，中国经济的基本面以及长期向好的趋势不会因为这场疫情而改变，我们有能力把疫情对经济的影响降至最低。

事实上，近日，国际货币基金组织、世界银行等国际机构都表示，中国有足够的政策空间来应对疫情，中方防控疫情的努力有效降低了世界经济可能面临的风险。”

——针对新冠肺炎疫情是否会拉低今年世界经济增速的提问，耿爽作出上述回应。

关键词五：速度源于制度

2月6日，中国驻英国大使刘晓明就抗击新冠肺炎疫情举行中外记者会。

“疫情刚刚爆发时，我们的应对资源确实有些捉襟见肘，没有足够的医院和床位。正因如此，我们在10天之内建成两家医院，全力收治更多病患。世界上没有其他任何国家能做到这一点。”

——在被问道是否能够保证大部分病患都能得到救治时，刘晓明作出上述回应。

关键词六：实事求是

2月6日，中国驻美国大使崔天凯就中方抗击疫情等接受美国全国公共广播电视公司采访。

“中国政府没有对人民隐瞒事实，这就是为什么你能看到每天（确诊）人数在增多这样的数据。同时我们也看到治愈人数远高于死亡人数，这令人鼓舞，但还远远不够，我们需要做更多。我们鼓励说真话。或许一开始不是每个人都能理解和认可这些说真话的人，这种情况在任何地方都有可能发生，但我们提倡人们说出实情、直面挑战。不说真话、不敢面对挑战者才会受到惩罚。”

——在被追问中国政府是否因不希望听到坏消息而惩罚说出真相的人们时，崔天凯作出上述回应。

关键词七：凛不可欺

2月6日，外交部发言人华春莹主持网上例行记者会。

“这位叫作Walter Russell Mead的作者，你应该为自己的言论、你的傲慢、偏见和无知感到羞愧。

我想提请Mead先生注意以下几组数字：2009年美国爆发的H1N1流感死亡率高达17.4%。另外，根据美国疾病控制与预防中心1月底公布的报告，2019-2020年美国流感季已经导致1900万人感染，至少1万人死亡。对比这次中国肺炎疫情的实际情况，请问Mead先生，你又作何评论呢？”

——针对《华尔街日报》发表一篇题为《中国是亚洲真正的病夫》文章，利用疫情攻击中国的做法，华春莹作出上述回应。

关键词八：谣言止于智者

2月9日，中国驻美国大使崔天凯就新冠肺炎疫情等接受美国哥伦比亚广播公司采访。

“这一指控真是疯狂至极。对于病毒本身，我们还有很多认知空白，来自中国、美国和世界其他国家的科学家正尽最大努力了解这一新病毒。同时，捕风捉影、造谣传谣是极其危险和有害的。这不但会引起恐慌，还会助长种族歧视和排外情绪，破坏我们抗击疫情的共同努力。猜测和谣言当然会有，还有人说这些病毒是来自美方军事实验室而不是中国的，类似的疯狂言论我们怎么能相信？至于病毒到底从何而来，我们仍在寻找，初步调查研究认为很有可能来源于某些动物，我们必须作进一步研究。”

——针对美官员 “病毒可能来自中国生物战计划”的指控，崔天凯作出上述回应。

关键词九：能者上

2月13日，中国驻美国大使崔天凯就抗击新冠肺炎疫情等接受美国全国公共广播电台采访。

“我们现在所做的一切，包括人事调整等，都是为了一个目标，就是响应人民的呼声，满足人民的需要。这是我们当前所做一切的唯一目标。在这样特殊的情况下，自然要给予能者更多责任，也是重任。”

——在被问到近期中国两名官员被解职是否因为有问题出现时，崔天凯作出上述回应。

关键词十：守望相助

近日，中国驻日本大使孔铉佑信复日本民众。

“这场疫情让许多素昧谋面的中日民众像亲人一样紧紧相连，带给我们无穷力量和勇气，描绘出这个春天最靓丽的一道风景线。

当前，日本国内也面临疫情扩散风险，我们对此感同身受，愿尽力提供支持帮助，与日本朋友共克时艰。

面对疫情，我们是‘山川异域、风月同天’的近邻。抗击疫情，我们是守望相助的伙伴。中日两国民众没有因疫情的肆虐而疏远，中日友好的纽带也不会因此而隔断。”

——孔铉佑大使感谢日本民众对中国抗击肺炎疫情的关注、理解和支持，并表示愿尽力为日本疫情扩散提供支持帮助，与日本朋友共克时艰。

(责编：崔越、杨牧)