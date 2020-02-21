日本孔子学院声援中国抗击疫情

人民网东京2月21日电（记者刘军国）“我们坚信，中国人民在中国共产党和各级人民政府采取的全国动员，精准施策，科学应对的方针下，一定能够共克时艰，最终战胜新型肺炎这一恶魔对中国人民的骚扰和侵害，胜利一定属于中国人民！”日前日本15家孔子学院和3家孔子课堂联合致信孔子学院总部，为中国抗击新冠肺炎加油。

作为一衣带水的邻邦，日本各个孔子学院对中国人民遭受的疫情痛苦更是感同身受，纷纷行动起来，以不同的方式声援和支持中国防控疫情。

“为了共同抗击本次疫情，我们愿意提供一切可能的协助，与中国政府和人民共渡难关。山川异域，风月同天。武汉加油！中国加油！”日本早稻田大学校长、早稻田大学孔子学院理事长田中爱治日前致信孔子学院总部，代表早稻田大学全体教职员工对中国政府和人民为全力抗击疫情扩散所采取的措施深表敬佩。田中爱治表示，考虑到我校目前有来自中国（含港澳台地区）的留学生约4500名，学校一定会全力保障这些中国学生的生命安全，并确保他们在学校正常的学习和生活。

山梨学院大学理事长兼孔子学院理事长古屋光司致信中国驻日本大使馆表达对中国人民的慰问和支持，坚信中国人民一定会取得防控疫情斗争的最后胜利。古屋光司还录制视频向战斗在防控疫情第一线的中国医护人员表示敬意，并与孔院中方合作伙伴相约，“待到春风日，共饮樱花酒”。

樱美林大学孔子学院、立命馆大学孔子学院、大阪产业大学孔子学院、山梨学院大学孔子学院及所在大学给中国捐赠了防护物资；冈山商科大学孔子学院、工学院大学孔子学院、神户东洋医疗学院孔子课堂为中国募集了捐款。

樱美林大学孔子学院、札幌大学孔子学院、关西外国语大学孔子学院、山梨学院大学孔子学院、长野日中友协孔子课堂等学员通过录制中文视频、制作日文宣传海报等向中国合作院校和日本社会表达对中国人民的声援。

“春天一定会到来。病毒结束以后，我想去武汉旅游”“加油中国！加油武汉！”“我非常喜欢中国”……山梨学院大学孔子学院的学员们发起了“声援中国，共克时艰”的活动。学员们用汉语在纸上写下自己对中国抗击疫情的真挚支持与祝福，表达了对中国人民的诚挚感情。

关西外国语大学孔子学院学员森田洋子每天都关注着中国抗击新冠肺炎疫情的新闻。她表示，“现在中国上至年迈的老人，下至稚嫩的儿童，都正在经受着疫情带来的苦痛，我很痛心。日本有句谚语：“黎明终将会到来！”我相信在不久的将来，大家一定会渡过难关，恢复到以前的生活。我衷心地为中国加油！加油中国，加油朋友们！”

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