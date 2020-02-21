中国驻蒙古国大使柴文睿到任拜会蒙古交通运输发展部长恩赫阿木格楞

2月20日，中国驻蒙古国大使柴文睿到任拜会蒙古国交通运输发展部长恩赫阿木格楞（右）。（图片来源：蒙交通运输发展部网站）

人民网乌兰巴托2月20日电（记者 霍文）中国驻蒙古国大使柴文睿20日到任拜会蒙古国交通运输发展部长恩赫阿木格楞，就两国交通运输领域合作以及当前新冠肺炎疫情防控交换了意见。使馆经济商务参赞宋学军、蒙古国交通运输发展部铁路海运政策协调司长阿图尔等参加会见。

柴文睿表示，交通运输领域合作是两国全面战略伙伴关系的重要组成部分，当前两国交通和基础设施建设领域合作项目不断落地，为两国经贸关系发展奠定坚实基础。中方将继续秉持“亲诚惠容”理念与蒙方在交通运输领域密切合作。

柴文睿介绍了中国政府在新冠肺炎疫情发生后所采取的最全面、最严格的举措和当前疫情已得到有效遏制的基本情况。他表示，在习近平主席的坚强领导下，中国人民有信心、有能力尽快控制疫情，取得疫情阻击战的全面胜利。中方感谢蒙古国政府和人民给予的无私援助和有力声援。

恩赫阿木格楞欢迎柴大使履新。他表示，交通运输领域的合作及基础设施建设是两国合作的重点领域。中方多年来对蒙古国基础设施建设给予了大力支持。2019年两国建交70周年之际，多项使用中国优惠贷款实施的公路、桥梁项目竣工，对蒙古国经济社会发展起到了重要促进作用，蒙方对此表示感谢。当前中国面临新冠肺炎疫情，交通运输发展部对此高度关注，正在组织本部所有员工向中方捐出一天工资，为中国人民早日战胜疫情、恢复健康贡献一份爱心。

双方还就早日恢复中国在蒙企业石油运输等具体问题交换了意见。

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