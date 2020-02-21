中国驻蒙古国大使柴文睿到任拜会蒙古副总理恩赫图布辛

2月20日，中国驻蒙古国大使柴文睿到任拜会蒙古国副总理恩赫图布辛(右)。（图片来源：蒙政府网站）

人民网乌兰巴托2月20日电（记者 霍文）中国驻蒙古国大使柴文睿20日到任拜会蒙古国副总理恩赫图布辛，就双边关系、务实合作等问题交换意见。驻蒙使馆公使衔参赞杨庆东、经济商务参赞宋学军和蒙副总理顾问赛英娜、紧急状况总局局长巴德尔勒、外交部邻国局副局长图雅策策格、经济合作局副局长巴特策策格等在座。

柴文睿表示，中蒙两国是好邻居、好朋友、好伙伴，中方高度重视发展同蒙古国的友好合作关系，愿秉持“与邻为善、以邻为伴”的周边外交政策，按照两国领导人共识，积极落实好双方有关合作项目。同时继续推进“一带一路”倡议同蒙古国发展战略对接不断走深走实，丰富两国全面战略伙伴关系的内涵。柴大使还向蒙方介绍了中国新冠肺炎疫情防控情况，感谢蒙方的支持。

恩赫图布辛欢迎柴大使来蒙履新并表示，蒙中两国是友好邻邦，近年来两国全面战略伙伴关系快速发展，政治、经贸、人文等各领域交流合作都取得长足进展。蒙方愿同中方一道，进一步发挥好有关经贸合作机制的作用，加快推进务实合作，推动两国经贸合作更快更好发展。蒙方对中国政府快速有效采取措施应对新冠肺炎疫情表示赞赏，完全相信中方有能力尽快控制疫情。

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