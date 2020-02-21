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蒙古国总理呼日勒苏赫：中方一定能很快战胜疫情

2020年02月21日10:19  来源：人民网-国际频道
 
2月20日，中国驻蒙古国大使柴文睿到任拜会蒙古国总理呼日勒苏赫(右)。（图片来源：蒙政府网站）
2月20日，中国驻蒙古国大使柴文睿到任拜会蒙古国总理呼日勒苏赫(右)。（图片来源：蒙政府网站）

人民网乌兰巴托2月20日电（记者 霍文）中国驻蒙古国大使柴文睿20日到任拜会蒙古国总理呼日勒苏赫，就双边关系和新冠肺炎疫情防控等问题交换意见。驻蒙使馆公使衔参赞杨庆东、经济商务参赞宋学军和蒙古国外长朝格特巴特尔、总理顾问蒙赫金、外交部邻国局副局长图雅策策格等在座。

柴文睿转达李克强总理对呼日勒苏赫的亲切问候和良好祝愿。他表示，中蒙两国山水相连，人民友谊源远流长。中国政府高度重视深化同蒙古国的全面战略伙伴关系，将秉持“亲诚惠容”的外交理念，同蒙方携手努力，不断加强双方政治、经贸、人文等各领域交流合作，推动两国关系不断迈上新台阶。

柴文睿说，当前中国人民在习近平主席亲自领导和指挥下,正在同新冠肺炎疫情进行严肃斗争，取得了明显进展。我们有信心在以习近平同志为核心的党中央英明领导下，在蒙古国等友好国家支持下，早日打赢抗击疫情的人民战争。中国政府和人民感谢蒙古国政府和人民给予中方的大力支持和声援。

呼日勒苏赫请柴大使转达他对李克强总理的亲切问候。他表示，当前蒙中关系正处于历史最好时期，各领域交流合作蓬勃发展。蒙方高度重视发展对华关系，把发展对华友好合作关系作为蒙外交政策的首要方针，愿同中方不断加强各领域友好合作。

呼日勒苏赫对中国爆发新冠肺炎疫情再次表示慰问。他说，蒙中两国山水相连，命运与共，蒙方高度关注有关疫情。相信在中国政府的强有力领导下，中方一定能很快战胜疫情,蒙方愿继续提供必要支持。

(责编：于洋、燕勐)
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